Mennyi energiát fogyaszt egyetlen kérdés megválaszolása a ChatGPT-ben? Hartmann Bálint az előadásra készülve maga is feltette ezt a kérdést a chatbotnak, amelytől azt a választ kapta, hogy 0,3 wattóra. Míg egy átlagos szöveges válasz néhány tized wattórát fogyaszthat, egy összetett kérés már több tíz wattórát is igényelhet – folytatta előadásában a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszékének tanszékvezető-helyettese, aki szerint az energiaigény függ

a modell számításigényétől,

a hardvertől és

az adatközpont hatékonyságától,

a karbonlábnyomot pedig az is meghatározza, hogy milyen forrásból származik a felhasznált villamos energia.

Miközben a hardverek energiahatékonysága az elmúlt évtizedben nagyságrendekkel javult, az adatközpontok összfogyasztása mégis rohamosan növekszik. Ha megnézzük, hogy mekkora a világon az adatközpontok fogyasztása, akkor már terawattórákkal fogunk dobálózni.

Nagyságrendileg két év alatt a 350-360 terawattórás szintről eljutottunk 485 terawattóráig.Tíz magyarországnyi villamosenergia-fogyasztásról beszélünk éves szinten

– fogalmazott.

Az egyszerű chatbot-lekérdezések önmagukban aligha magyarázzák ezt a fogyasztást. Hartmann Bálint számítása szerint még napi 10 milliárd, egyenként 1 wattórát fogyasztó prompt is mindössze 3,65 terrawattórát jelentene. De a hagyományos digitális szolgáltatások mellett a modellek tanítása és az összetettebb AI-alkalmazások is energiát igényelnek.

Az adatközpontok bővülésének egyre komolyabb akadálya a villamosenergia-hálózatok kapacitása.

A BME Faster kutatócsoportjának vezetője szerint a transzformátorok gyártása és a hálózatépítés lassúsága hamarabb korlátozhatja a mesterséges intelligencia terjedését, mint a számítástechnikai kapacitások.

Ha jelenlegi tendenciák maradnak, akkor pár éven belül szűkület adódhat. A jó hír ebből a szempontból, hogy transzformátorból hamarabb fogjuk elérni ezt a szűkületet, úgyhogy

sok helyen az AI-központok megépítésének nem a RAM lesz a korlátja, hanem a villamoshálózat

– mondta, hozzátéve: ugyanakkor éppen a mesterséges intelligencia segíthet jobban kihasználni a meglévő hálózatokat.

Az Európai Unió egyik fő projektje volt tavaly, hogy találja meg, hogy hogyan tud kooperálni kifejezetten az energiaipar számára alkalmas AI-eszközfejlesztésben, és idén indult el ez a kooperáció, ami az AI.grids nevet viseli. Ez kifejezetten a villanyhálózatos infrastruktúra céljait fogja szolgálni.

A konzorcium alapító tagjai között két magyar csapat van, a Műszaki Egyetemről, illetve a SZTAKI-ról van szó.

A cél az, hogy jöjjenek létre az Európai Unió saját fejlesztésű foundation modelljei, tehát alapmodelljei, amelyek kifejezetten a hálózatos problémák megoldását szolgálják, és utána lehetőség szerint ezeket használja az összes európai szolgáltató, ne pedig külön-külön fejlesszük ezeket ki mindegyik országban.

A „legyen-e bűntudatunk, ha promtolunk” kérdésre a BME Faster kutatócsoportjának vezetője azt a választ adta, hogy a bűntudat helyett inkább a tudatos mesterséges intelligencia-használatra törekedjünk.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.