A marsárók, űrszondák adatai, felvételei alapján továbbra is kijelenthető, hogy a Marson nincs vegetáció, semmilyen növény vagy ahhoz hasonló nem él meg a felszínén. Talán éppen ezért annyira megdöbbentő az a felvétel, amit a NASA Mars Reconnaissance Orbiter nevű szondája készített még 2008-ban – írja a Science Alert cikke nyomán a hvg.hu.

A képen azt látni, mintha a bolygó északi pólusához közeli fagyos dűnék gerincén facsoportok merednének az ég felé:

A NASA űrszondája által fotózott furcsa homokképződmények a Mars felszínén. Forrás: NASA , HiRISE, MRO, LPL (U. Arizona)

A tudományos szaklap azonban felhívja rá a figyelmet, hogy jelen esetben a dolog csak nézőpont kérdése, és ha az ember fejjel lefelé fordítva nézi a felvételt, akkor máris egy teljesen másmilyen képet mutat.

A jégen és homokon látható hosszú, sötét sávokat valójában a dűne belsejéből származó sötét talaj alkotja, amelyet a szén-dioxid-jég évszakos szublimációja mozdított ki a helyéről, és indított el lefelé a dűne oldalán.

A Földhöz hasonlóan a Mars tengelye is dőlt, így évszakok váltakoznak rajta. A hasonlóság mellett viszont sokkal fontosabb a különbség a két bolygó között, ami a marsi telet megkülönbözteti a földitől: az ottani tél során vízjég helyett a légkörben lévő szén-dioxid fagy meg, ami aztán szárazjég-réteggel borítja be a sarkvidéki tájat. Amikor pedig jön a tavasz, ez a jég nem olvad folyékony halmazállapotú vízzé, hanem közvetlenül a légkörbe szublimál.

A Mars felszínét sokkal kevésbé melegíti fel a Nap, mint a Földét, de még ez is elegendő ahhoz, hogy a jégréteg megrepedezzen. Az átlátszó jégnek köszönhetően a napfény a jég alját melegíti fel először, így a feltörő gáz az alsó talajréteget is magával hozza.

Miközben a homok lezúdul a dűnék meredek lejtőin, hosszú, sötét sávokat hagy maga után, amik úgy néznek ki, mintha fák törzsei és ágai lennének.

Nyárra mind a jég, mind pedig a sötét sávok eltűnnek. A marsi szél átrendezi a homokot, elegyengetve a tűnék lejtőit. A tél visszatértésekor a dűnék újra megfagynak, megteremtve a feltételeket egy újabb tavaszhoz, amikor különös, tiszavirág-életű „erdők” jelennek meg. A folyamatnak köszönhetően a dűnék vándorolnak, akár több métert is egyetlen év leforgása alatt.