Az MLSZ honlapjának beszámolója szerint a Magyar Labdarúgás Napja alkalmából rendezett szerdai ünnepségen Csányi Sándor elnök felidézte, hogy az olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes, a válogatottban 84 gólt szerző, háromszoros BEK-győztes futballista 1927. április 1-én született, ezért kerül sor tavasszal az eseményre, a tervek szerint az UNESCO partnerségével.

A szövetségben létrehoztak egy bizottságot Balogh Gabriella elnökségi tag vezetésével – tagja még Berzi Sándor, Csabai András, Dinnyés Márton, Szöllősi György és Vastagh Enikő – annak érdekében, hogy méltóképpen emlékezzenek meg a Bp. Honvéd és a Real Madrid legendájáról.

Ünnepi beszédében Csányi hangsúlyozta, hogy az MLSZ takarékos gazdálkodásának köszönhetően a magyar labdarúgás háttere stabil, annak finanszírozása biztosított.