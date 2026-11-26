A második helyen a maklári Stühmer szicíliai pisztáciás szaloncukra végzett, a harmadik helyezett a békéscsabai L’art Csokoládéműhely pisztácia burokba töltött, pisztáciakrémes szaloncukra lett – közölték a verseny szervezői.

Az idén három új kategória debütált: az első a magas fehérjetartalmú szaloncukrok kategóriája, a második a gourmet kategória, amelyben a megszokott karácsonyi ízekkel nem lehetett nevezni, csak különleges alapanyagot is tartalmazó szaloncukrokkal. A harmadik az influencerek kedvence kategória. Ebben influencerek kóstoltak, hiszen tevékenységük a cukrásziparra is közvetlen hatással van, aminek jó példája a dubaji csokoládé világsikere – emelték ki.

A díjazottakat az idén is rekord számú nevezésből választották ki: 24 gyártó 147 szaloncukra versenyzett. A nyolc kategóriában összesen csaknem 250 kóstoló döntött a díjazottakról, a résztvevők több mint 13 ezer szaloncukrot kóstoltak meg.

A nyolc versenykategória közül hatban a kóstolókat a verseny közösségi oldalainak követői közül választották ki.

A magas fehérjetartalmú szaloncukrok kategóriájában a Chocol’art fehércsokoládés pisztácia krémmel töltött szaloncukra győzött. A gourmet kategória győztese a soltvadkerti Szent Korona Cukrászda fehércsokoládés Beriolette szaloncukra, Az év új íze pedig a balatongyöröki Promenád Kávéház sós vajkaramellás-pekándiós szaloncukra lett.

A legjobb zselés szaloncukor címet a székesfehérvári Damniczki Cukrászda Málna Inspiration nevű, málnazselés, málnás csokoládébevonattal készült szaloncukra nyerte el. A második helyen a Keszthelyi Sütibolt Régi idők zselés szaloncukra végzett, amely citrom-narancs ízű, a harmadik helyezett pedig a Sulyán Cukrászda fehércsokoládés-kávés zselés szaloncukra lett.

A hozzáadott cukrot nem tartalmazó szaloncukrok kategóriájának győztese a Stühmer mogyorókrémes, édesítőszerrel készült szaloncukra. A kategória zsűrizésében a Törökszentmiklósi Cukorbetegekért Egyesület segítette a szervezőket.

Az influencerek kedvence kategóriában a Sulyán Cukrászda kecskesajtos, mézes, körtés és pekándiós, fehércsokoládés trüffel szaloncukra végzett az első helyen. A második helyezést a Stühmer Moziterem szaloncukra nyerte el, a harmadik helyezett a Hóvirág Fagylaltbár hidegkomlós-maracujás szaloncukra lett.

A szakmai kategória győztese a gyulai Kézműves Cukrászda Bíborfehér szaloncukra, amely a Magyarország tortája idei győztes alkotása alapján készült. A második helyezett a maklári Stühmer Rákóczi túrós ízű szaloncukra, míg a harmadik helyen a pápai Ricsi Cukrászda homoktövises, madagaszkári vaníliával, mandulás ostyaropogóssal és étcsokoládé-bevonattal készült szaloncukra végzett.

A gyártók nevezhettek külön szakmai kategóriában is, amelyben a szaloncukrokat kizárólag a hatfős szakmai zsűri kóstolta, és gyártónként legfeljebb két termékkel lehetett nevezni. A szakmai zsűri tagja volt Abrudán Zsolt, a New York Kávéház séfje, Bartus Dóra cukrász, Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, Mészáros Gábor, a ChocoMe alapítója és vezetője, Pásztor Éva mestercukrász, szakoktató, valamint Szentandrási-Szabó Emese mestercukrász.

Az év legszebb szaloncukor csomagolása kategória díját a Stühmer érdemelte ki a Sárközi Ákossal közösen készített szaloncukraival.

Az idén hetedik alkalommal megrendezett versenyt Kovács Ádám és Kovács Gergely, a Szeretem a csokit TikTok-csatorna videósai hozták létre. A nevezés minden szaloncukorgyártó cég és cukrászda számára ingyenes. További információ a versenyről a https://www.azevszaloncukra.hu/ oldalon érhető el.