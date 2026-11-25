A Mávinform kedden azt közölte honlapján, hogy kiesett egy utas a Hernád-Zemplén InterCity vonatból Mezőkövesd után. Az Origo viszont azt írta, hogy az áldozat táskájának pántját csípte be az ajtó, majd a szerelvény több száz méteren át vonszolta magával a lányt.

A portál elérte a sérült édesanyját, aki a beszámoló szerint azt mondta, hogy gyermekének súlyosan megsérültek a bordái, a csípője és a koponyája. A lábai menthetetlenül roncsolódtak, ezért amputálni kellett őket, a lányon szerda délelőtt életmentő műtétet hajtottak végre – mondta a nő. A lány édesapja a Facebook-oldalán osztotta meg, hogy gyermekének irányított véradásra van szüksége.