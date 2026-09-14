Sikerült ellenőrzés alá vonni a Brac szigetén tomboló tüzet

Mint arról az Infostart is beszámolt, tűzvész pusztít a horvátországi Brac szigetén, mintegy 200 embert kellett evakuálni szombatról vasárnapra virradó éjszaka. A lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek.

Hétfő délelőtt már sikerült ellenőrzés alá vonni a napok óta pusztító tüzet, és ha az időjárás kedvezően alakul, hétfőn megkezdhetik a tűzoltóegységek visszavonását. A lángok az eddigi becslések szerint mintegy 5 ezer hektárt érintettek.

Slavko Tucakovic országos tűzoltóparancsnok az N1 televíziónak nyilatkozott arról, hogy egységeiknek sikerült ellenőrzésük alá vonni a tüzet. Hozzátette:

ha a délelőtti szél sem okoz gondot, megkezdhetik az erők egy részének visszavonását is.

Ivan Kovacevic, Split-Dalmácia megye tűzoltóparancsnoka szerint a tűz rendkívül nagy területen pusztított, a tűzfront hossza 35-40 kilométer lehet.

A tűzoltóság közlése szerint hétfőre virradó éjszaka már nem voltak nagyobb lángok, a kisebb fellobbanásokat pedig gyorsan eloltották. Az éjszaka 235 tűzoltó és 68 jármű dolgozott a helyszínen.

A vasárnapi becslések szerint mintegy ötezer hektár erdő, bozótos és aljnövényzet égett le. Tucakovic szerint az idei nagyobb horvátországi tüzek közül a braci érintette a legnagyobb területet.

A tűz szeptember 10-én keletkezett Lozisca térségében, majd a rendkívül száraz növényzet és az erős szél miatt gyorsan továbbterjedt.

A hétvégén több települést és turisztikai létesítményt is veszélyeztetett, több száz embert vittek biztonságos helyre.

Supetarban 45 külföldi turistát helyeztek el a sportcsarnokban, többségük magyar volt. A Külügyminisztérium közölte: egy 40 fős magyar csoportot Milnából evakuáltak, tagjai biztonságban vannak, ellátásuk biztosított, és nem kértek konzuli segítséget a hazatéréshez. A tárcának magyar sérültről nincs tudomása.

Tomo Medved miniszterelnök-helyettes vasárnap este azt mondta:

a tűzben ketten megsérültek, az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint egyikük sincs életveszélyben.

A vasárnap Milnában tartott válságstábülésen a megelőzés erősítését sürgették. A résztvevők szerint rendszeresebben kell megtisztítani a települések körüli benőtt területeket, valamint új tűzvédelmi nyiladékokra és utakra van szükség, hogy a tűzoltók könnyebben megközelíthessék a veszélyeztetett területeket.

Tonci Glavina turisztikai miniszter közölte: felmérik a szálláshelyekben és vendéglátóhelyekben keletkezett károkat, és támogatást készítenek elő az érintett vállalkozásoknak. Több szolgáltató számára a tűz gyakorlatilag lezárta az idei turistaszezont.