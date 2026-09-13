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A horvátországi Adria-parti nyaralóhely, Omis környékén pusztító erdõtûzben megégett autó 2026. augusztus 14-én. A tûz miatt mintegy ezer embert: helybeli lakost és turistát, köztük 58 magyart kellett kimenekíteni a veszélyeztetett területrõl.
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Nagyobb a baj, magyarokat is menteni kellett a horvát tűzvész elől

Infostart / MTI

Mintegy kétszáz embert evakuáltak szombatról vasárnapra virradóra a horvátországi Brac szigetén pusztító tűz miatt, de sajtóértesülések szerint ez a szám már hétszáznál is több lehet. A legfrissebb hivatalos közlés szerint ketten megsérültek, közülük egy 76 éves nő életveszélyes állapotban van, miközben Supetarban több tucat külföldi turistát, köztük magyarokat is biztonságba helyeztek, a tűz pedig továbbra sincs teljesen ellenőrzés alatt.

Slavko Tucakovic országos tűzoltóparancsnok közlése szerint az evakuáltakat Supetar sportcsarnokában és Postira egyik közösségi központjában helyezték el. A veszélyeztetett területeken külföldi turisták is tartózkodtak.

Ivana Markovic, Supetar polgármestere az MTI-nek elmondta: a város sportcsarnokában elhelyezett 45 külföldi turista többsége magyar, valamennyien jól vannak, közülük senki sem sérült meg. Hozzátette, hogy a helyzet rendeződésével várhatóan hamarosan visszatérhetnek szálláshelyükre, illetve folytathatják útjukat.

A tűz az éjszaka folyamán Milna térségében több helyen kritikussá vált. A tűzoltók lakó- és más épületeket védtek, miközben a lángok az Osibova-öböl és Baterija irányába terjedtek

.A horvát tűzoltószövetség későbbi tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán 227 embert helyeztek biztonságba Supetarban, Postirában és Bolban. Hivatalosan nem rendeltek el általános evakuálást, de az Osibova-öbölből, valamint más veszélyeztetett partszakaszokról lakosokat és turistákat vittek biztonságos helyre. Sajtóinformációk szerint ugyanakkor csaknem hétszáz embert helyeztek biztonságba; ezt az adatot a tűzoltószövetség reggeli közlése egyelőre nem erősítette meg.

A sérültekről szóló korábbi adatokat időközben pontosították. A spliti kórház tájékoztatása szerint

egy 76 éves nő, aki menekülés közben csaknem megfulladt, életveszélyes állapotban van.

Sajtóértesülések szerint az evakuálás közben esett a vízbe egy hajóról. Egy 27 éves férfi füstmérgezést szenvedett, őt ellátása után hazaengedték. A tűzoltók közül senki sem sérült meg.

A tűzoltóparancsnok szerint több épület is megrongálódott, főként homlokzatokban és előtetőkben keletkeztek károk, ugyanakkor a tűzoltóknak számos veszélyeztetett épületet sikerült megvédeniük. A Gava üdülőtelepen több ház és jármű is kiégett.

Vasárnap dél körül a helyzet már jelentősen javult. Nikola Martinić Dragan, a braci operatív tűzoltási körzet parancsnoka szerint a tűzfront csaknem egészét ellenőrzés alatt tartják, és jó esély van arra, hogy a nap végére megfékezzék a tüzet. A helyszínen több mint 280 tűzoltó és 66 jármű dolgozik, a légi oltást két tűzoltó repülő is segíti.

A tűz szeptember 10-én keletkezett Lozisca közelében, és az elmúlt napokban több mint 3500 hektáron pusztított fenyőerdőben, bozótosban és füves területeken. Szombaton 177 tűzoltó 53 járművel dolgozott a helyszínen, a földi egységeket négy Canadair és három Air Tractor típusú tűzoltó repülőgép segítette.

A korábbi napokban a tűzoltók Lozisca, Bobovisca és Milna térségében lakóházakat és más épületeket védtek. Egy időben a tengeri evakuálás lehetőségére is felkészültek, de akkor még nem volt szükség a lakosság nagyobb arányú kitelepítésére.

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