Menekítik az embereket Horvátország egyik legszebb szigetéről

Slavko Tucakovic országos tűzoltóparancsnok közlése szerint az evakuáltakat Supetar sportcsarnokában és Postira egyik közösségi központjában helyezték el. A veszélyeztetett területeken külföldi turisták is tartózkodtak.

A helyzet az éjszaka Milna környékén több helyen súlyossá vált: a tűzoltók lakóházakat és más épületeket védtek, miközben a tűz az Osibova-öböl és Baterija felé terjedt.

Tucakovic szerint

több épület megrongálódott,

a károk pontos mértékét azonban csak a terület átvizsgálása után lehet megállapítani. Vasárnap reggel már nem volt nyílt láng, a tűzoltók azonban továbbra is a helyszínen maradtak, hogy megakadályozzák az újabb fellobbanásokat.

A tűz csütörtök este keletkezett Lozisca közelében, és az elmúlt napokban nagy területen pusztított a bozótosban, az aljnövényzetben és a fenyőerdőben. Az oltást az erős szél és a nehezen járható terep is nehezítette. A földi egységek mellett tűzoltó repülőgépeket is bevetettek.

A tűzoltók az elmúlt napokban Lozisca, Bobovisca és Milna térségében házakat és más épületeket védtek. Korábban a tengeri evakuálás lehetőségére is felkészültek, akkor azonban még nem volt szükség nagyobb szabású kitelepítésre.