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Nyitókép: Pixabay

Zuhant egy fontos migárciós adat

Infostart / MTI

Az európai migrációs reformok működnek, az illegális határátlépések száma az elmúlt két évben 55 százalékkal csökkent – jelentette ki Magnus Brunner belügyekért és migrációért felelős uniós biztos Luxembourgban.

Az EU-tagállamok belügyminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatóján Brunner hangsúlyozta: a visszaesés a menedékkérelmek számában is megmutatkozik. Svédországban történelmi mélypontra csökkent a kérelmek száma, Ausztriában pedig már több embert küldenek vissza, mint ahányan menedékjogért folyamodnak. Németországban is jelentősen mérséklődött a kérelmek száma. A biztos szerint nem kisebb javulásról, hanem fordulatról van szó.

Közölte: az uniós migrációs politika alapját a migrációs és menekültügyi paktum jelenti, de az új szabályozás végrehajtása mellett további intézkedésekre is szükség van. Ezek között említette

  • a Frontex uniós határvédelmi ügynökség mandátumának megerősítését,
  • a harmadik országokkal folytatott migrációs együttműködés fokozását, valamint
  • egy új európai vészhelyzeti reagálási keretrendszer létrehozását.

Utóbbinak az lenne a feladata, hogy segítse a tagállamokat az olyan helyzetek kezelésében, amikor a tömeges migrációs mozgásokat szervezetten használják fel az Európai Unióval szemben.

A biztos kiemelte a külső uniós határok védelmét és a belépési-kilépési rendszer (EES) szerepét is. Mint mondta, a rendszerben már több mint 210 millió, harmadik országbeli állampolgárokhoz kapcsolódó be- és kilépést regisztráltak. Mintegy 70 ezer embert nem engedtek be az EU területére, közülük kétezren biztonsági fenyegetést jelentettek, egyebek mellett terrorizmushoz, kábítószerkereskedelemhez vagy szervezett bűnözéshez fűződő kapcsolataik miatt.

Brunner kitért a nyáron a spanyolországi Ceutában történtekre is. Úgy fogalmazott, az események megmutatták, hogy a válsághelyzetek rosszabb fényben tüntethetik fel a migráció alakulásáról szóló kedvező statisztikákat. A ceutai eseményeket az Európai Unió „stressztesztjének” nevezte, és hangsúlyozta: az EU-nak a jövőben még azelőtt kell cselekednie, hogy az ilyen helyzetek valódi vészhelyzetté válnának.

Kijelentette: ha migrációs mozgásokat szervezetten, az Európai Unióval szembeni eszközként használnak fel, az már nem kizárólag migrációs, hanem biztonsági kérdés is.

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Kezdőlap    Külföld    Zuhant egy fontos migárciós adat

európai unió

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