Forsthoffer Ágnes nagy tapsot kapott a Bundestagban – videó

A küldöttség a napot a német szövetségi parlamentben kezdte: a delegáció tagjai megtekintették a Bundestag ülését, ahol a plenáris ülés karzatán üdvözölték a magyar látogatókat.

Ezt követően kétoldalú találkozóra került sor Julia Klöckner asszonnyal, a Bundestag elnökével. A kétoldalú parlamenti együttműködés erősítése kapcsán elhangzott, hogy az új Országgyűlésben megalakul a magyar-német baráti csoport, amelynek Házelnök asszony is tagja lesz.

A megbeszélés után a két házelnök közösen helyezte el az emlékezés virágait a Bundestag épületének falán található Határnyitás-emléktáblánál, fejet hajtva a két nemzet közös történelmi pillanata és a német újraegyesítéshez vezető magyar lépések előtt.

Az ünnepélyes megemlékezésen részt vettek a Magyar-Német Ifjúságért Alapítvány küldöttségének képviselői is.