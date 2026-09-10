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Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Forsthoffer Ágnes nagy tapsot kapott a Bundestagban – videó

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ELŐZMÉNYEK

A magyar házelnök által vezetett parlamenti delegáció megkezdte programját Berlinben, a német szövetségi parlamentben. Forsthoffer Ágnes egy videóban számolt be az első nap történéseiről.

A küldöttség a napot a német szövetségi parlamentben kezdte: a delegáció tagjai megtekintették a Bundestag ülését, ahol a plenáris ülés karzatán üdvözölték a magyar látogatókat.

Ezt követően kétoldalú találkozóra került sor Julia Klöckner asszonnyal, a Bundestag elnökével. A kétoldalú parlamenti együttműködés erősítése kapcsán elhangzott, hogy az új Országgyűlésben megalakul a magyar-német baráti csoport, amelynek Házelnök asszony is tagja lesz.

A megbeszélés után a két házelnök közösen helyezte el az emlékezés virágait a Bundestag épületének falán található Határnyitás-emléktáblánál, fejet hajtva a két nemzet közös történelmi pillanata és a német újraegyesítéshez vezető magyar lépések előtt.

Az ünnepélyes megemlékezésen részt vettek a Magyar-Német Ifjúságért Alapítvány küldöttségének képviselői is.

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