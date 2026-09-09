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A köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök sajtótájékoztatót tart a Sándor-palotában tartott frakcióvezetõi egyeztetés után 2026. augusztus 3-án. Magyar Péter miniszterelnök a paksi atomerõmû leállítása és a rendkívüli hõség miatt kialakult helyzetrõl tájékoztatta Forsthoffer Ágnest, valamint az országgyûlési frakciók vezetõit.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Forsthoffer Ágnes elutazott – bejelentkezés a repülőtérről

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Berlinbe utazik munkalátogatásra a magyar parlamenti delegáció Forsthoffer Ágnes házelnök vezetésével.

A háromnapos diplomáciai program kiemelkedő állomása a két ország törvényhozása közötti kapcsolatok ápolásának. A delegáció részt vesz a német szövetségi parlament, a Bundestag plenáris ülésén, valamint a Bajor Szabadállam berlini kirendeltségének őszi politikai idénynyitó rendezvényén.

Hét év után kerül sor ismét a két törvényhozás vezetőjének találkozójára: a magyar házelnök munkalátogatása keretében egyeztetést folytat Julia Klöcknerrel, a Bundestag elnökével, és megbeszélést tart a német-magyar parlamenti baráti kör tagjaival is.

Forsthoffer Ágnes elmondta: számára nagyon inspiráló személyiség a német házelnök, ezért külön is örül a találkozásnak.

A küldöttség emellett közösen koszorúzza meg a határnyitás emlékére emelt berlini emléktáblát.

A látogatás során a küldöttség munkáját dr. Györkös Péter berlini magyar nagykövet segíti.

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