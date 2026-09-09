Forsthoffer Ágnes elutazott – bejelentkezés a repülőtérről

A háromnapos diplomáciai program kiemelkedő állomása a két ország törvényhozása közötti kapcsolatok ápolásának. A delegáció részt vesz a német szövetségi parlament, a Bundestag plenáris ülésén, valamint a Bajor Szabadállam berlini kirendeltségének őszi politikai idénynyitó rendezvényén.

Hét év után kerül sor ismét a két törvényhozás vezetőjének találkozójára: a magyar házelnök munkalátogatása keretében egyeztetést folytat Julia Klöcknerrel, a Bundestag elnökével, és megbeszélést tart a német-magyar parlamenti baráti kör tagjaival is.

Forsthoffer Ágnes elmondta: számára nagyon inspiráló személyiség a német házelnök, ezért külön is örül a találkozásnak.

A küldöttség emellett közösen koszorúzza meg a határnyitás emlékére emelt berlini emléktáblát.

A látogatás során a küldöttség munkáját dr. Györkös Péter berlini magyar nagykövet segíti.