Alakul ez az amerikai „hadüzenet” Kanadának

Az amerikai elnök hétfőn közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy a kanadai cég termékei „nem elég jók", valamint megjegyezte, hogy a kanadai járműipari vállalat bevételeinek fele az Egyesült Államokból származik.

„Amerikai vásárlókból, amerikai vállalkozásokból, amerikai repülőterekből és amerikai szolgáltatásból élnek – mindeközben Kanada akadályozza nagyszerű bankjainkat és vállalatainkat” – fogalmazott, amit „méltánytalannak és igazságtalannak” nevezett, valamint kifogásolta, hogy Kanada nem engedi be piacára az amerikai repülőgépgyártó, a Gulfstream járműveit.

„Ennek a korszaknak vége. Ha akarják a piacunkat, itt kell gyártaniuk és befejezni azt, hogy Amerikát malacperselynek tekintik” – fogalmazott Donald Trump.

Az Egyesült Államok és Kanada között augusztus második felében újult ki a kereskedelmi konfliktus, miután meghiúsult az előzetesen kidolgozott kereskedelmi megállapodás véglegesítése, és félbeszakadtak a tárgyalások. A két fél kölcsönösen a másikat hibáztatja, és az elmúlt hetekben Donald Trump amerikai elnök számos Kanadából érkező termék vámját megemelte, amire válaszul Kanada hasonló intézkedést hozott.

A mélyülő vita részeként Donald Trump augusztus végén rendeletben nevezte át a Nagy-tavak egyikét, az Ontario-tavat Amerika-tóvá. Mark Carney kanadai miniszterelnök közölte, hogy országa a 400 éves múltra visszatekintő elnevezést használja a továbbiakban is.

A legnagyobb amerikai számítástechnikai cég, az Apple eleget tett a fehér házi jogszabály rendelkezésének, és saját telefonjai beépített térképén már új néven szerepelteti az Egyesült Államok és Kanada között fekvő tavat, a Google internetes keresőmotor általánosan használt online térképe ugyanakkor a régi néven tünteti fel azt.