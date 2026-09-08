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Donald Trump amerikai elnök újságírókhoz beszél, miután rendeletet írt alá a Kanadával közös Ontario-tó átnevezésérõl Amerika-tóvá a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2026. augusztus 27-én. A rendelet azonnali hatállyal lépteti életbe a névváltoztatást, és a belügyminisztériumot, valamint az Egyesült Államok hivatalos földrajzi helyeket és neveket tartalmazó adatbázisát is utasítja a név megváltoztatására.
Nyitókép: MTI/EPA/Washington Post pool/Al Drago

Alakul ez az amerikai „hadüzenet” Kanadának

Infostart / MTI

Leállítaná a kanadai Bombardier által gyártott repülőgépek amerikai importját Donald Trump elnök az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi vita újabb fejezeteként.

Az amerikai elnök hétfőn közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy a kanadai cég termékei „nem elég jók", valamint megjegyezte, hogy a kanadai járműipari vállalat bevételeinek fele az Egyesült Államokból származik.

„Amerikai vásárlókból, amerikai vállalkozásokból, amerikai repülőterekből és amerikai szolgáltatásból élnek – mindeközben Kanada akadályozza nagyszerű bankjainkat és vállalatainkat” – fogalmazott, amit „méltánytalannak és igazságtalannak” nevezett, valamint kifogásolta, hogy Kanada nem engedi be piacára az amerikai repülőgépgyártó, a Gulfstream járműveit.

„Ennek a korszaknak vége. Ha akarják a piacunkat, itt kell gyártaniuk és befejezni azt, hogy Amerikát malacperselynek tekintik” – fogalmazott Donald Trump.

Az Egyesült Államok és Kanada között augusztus második felében újult ki a kereskedelmi konfliktus, miután meghiúsult az előzetesen kidolgozott kereskedelmi megállapodás véglegesítése, és félbeszakadtak a tárgyalások. A két fél kölcsönösen a másikat hibáztatja, és az elmúlt hetekben Donald Trump amerikai elnök számos Kanadából érkező termék vámját megemelte, amire válaszul Kanada hasonló intézkedést hozott.

A mélyülő vita részeként Donald Trump augusztus végén rendeletben nevezte át a Nagy-tavak egyikét, az Ontario-tavat Amerika-tóvá. Mark Carney kanadai miniszterelnök közölte, hogy országa a 400 éves múltra visszatekintő elnevezést használja a továbbiakban is.

A legnagyobb amerikai számítástechnikai cég, az Apple eleget tett a fehér házi jogszabály rendelkezésének, és saját telefonjai beépített térképén már új néven szerepelteti az Egyesült Államok és Kanada között fekvő tavat, a Google internetes keresőmotor általánosan használt online térképe ugyanakkor a régi néven tünteti fel azt.

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