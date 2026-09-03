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Donald Trump amerikai elnök rendeletet ír alá a Kanadával közös Ontario-tó átnevezésérõl Amerika-tóvá a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2026. augusztus 27-én. A rendelet azonnali hatállyal lépteti életbe a névváltoztatást, és a belügyminisztériumot, valamint az Egyesült Államok hivatalos földrajzi helyeket és neveket tartalmazó adatbázisát is utasítja a név megváltoztatására.
Nyitókép: Al Drago

Trump kiharcolta: már nemcsak a Google-nál új a tó neve

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Két techóriás az Egyesült Államokban megváltoztatta egy tó nevét a helyiek számára a térképszolgáltatásban.

A Google után az Apple is meghajolt Donald Trump döntése előtt, és megváltoztatta az Ontario-tó nevét Amerika-tóra a térképszolgáltatásában – írja a TechCrunch alapján a 24.hu.

Lényeges, hogy Kanadában és a világ többi pontján továbbra is az Ontario-tó elnevezés látható.

Egy másik ismert térképszolgáltató, a MapQuest ugyanakkor közölte, hogy nem változtatja meg az Ontario-tó nevét a térképein, és „továbbra is azt a nevet használja, amit az emberek ismernek”. A cég egyébként Trump korábbi átnevezését sem fogadta el, így a Mexikói-öböl nevét sem változtatták meg Amerikai-öbölre.

Az amerikai elnök még augusztus végén írt alá végrehajtási rendeletet, amely a tó nevét Amerika-tóra változtatja.

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Kezdőlap    Külföld    Trump kiharcolta: már nemcsak a Google-nál új a tó neve

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