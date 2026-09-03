Trump kiharcolta: már nemcsak a Google-nál új a tó neve

A Google után az Apple is meghajolt Donald Trump döntése előtt, és megváltoztatta az Ontario-tó nevét Amerika-tóra a térképszolgáltatásában – írja a TechCrunch alapján a 24.hu.

Lényeges, hogy Kanadában és a világ többi pontján továbbra is az Ontario-tó elnevezés látható.

Egy másik ismert térképszolgáltató, a MapQuest ugyanakkor közölte, hogy nem változtatja meg az Ontario-tó nevét a térképein, és „továbbra is azt a nevet használja, amit az emberek ismernek”. A cég egyébként Trump korábbi átnevezését sem fogadta el, így a Mexikói-öböl nevét sem változtatták meg Amerikai-öbölre.

Az amerikai elnök még augusztus végén írt alá végrehajtási rendeletet, amely a tó nevét Amerika-tóra változtatja.