Ursula von der Leyen: „Ezt nem fogjuk eltűrni”

A Mark Rutte NATO-főtitkárral tartott sajtóeseményen a bizottság elnöke elmondta: ha a támadás sikerrel járt volna, óriási károkat okozott volna, és akár emberek is meghalhattak volna.

„Világosan ki kell mondanom: ez egy katonai minőségű eszközökkel végrehajtott támadás volt, amelyet orosz operatív személyek hajtottak végre az Európai Unió területén. Ezt nem fogjuk eltűrni” – szögezte le.

Mint mondta, ha Moszkva célja az volt, hogy elbizonytalanítsa Európát Ukrajna támogatásában, az ellenkező hatást érte el, mert az EU még elszántabbá vált.

Kijelentette, hogy a megfélemlítés nem működik, és az EU a NATO-val együtt tovább növeli a nyomást Oroszországon, amíg nem hagy fel az ukrán civilek elleni támadásokkal. Von der Leyen szerint Európának szembe kell néznie az „új normalitással”: egyre gyakoribb légtérsértésekkel, drónokkal, amelyek megbénítják a repülőtereket, valamint kritikus infrastruktúrák elleni beavatkozásokkal.

A bizottság elnöke gyorsabb és hatékonyabb válaszlépésekre szólított fel, és hangsúlyozta, hogy az unió minden tagállamot támogatni fog, amelyet Oroszország célba vesz.

A német politikus arról is beszélt, hogy az uniós szankciók meggyengítették Oroszország gazdaságát, ezért készen állnak újabb korlátozó intézkedések bevetésére.

Minden kiskaput, amelyet Oroszország kihasznál, be kell zárni – mondta, hozzátéve hogy az uniós tagállamok külügyminiszterei már új szankciós listákról tárgyalnak, és a bizottság is azon dolgozik, hogyan vághatna még mélyebben Oroszország háborús költségvetésébe.

Közölte továbbá, újabb, több milliárd eurós ukrán kifizetési kérelem érkezett Brüsszelbe, amely elsősorban Ukrajna légvédelmét finanszírozná. A tagállamok vizsgálják a kérelmet, de von der Leyen szerint „jó irányba haladnak” az egyeztetések.

Az elnök emlékeztetett: az EU Ukrajnával közösen dolgozik azon a projekten, amely európai ballisztikusrakéta-védelmi rendszer kiépítését célozza. Hangsúlyozta: minden támogatási és védelmi intézkedés a NATO-val együttműködésben történik. Kiemelte, hogy Európának gyorsabban kell mozgósítania védelmi kapacitásait, különösen a légvédelem területén, és szükség van egy integrált, gyorsabb riasztási rendszerre.

Mark Rutte beszédében felhívta a figyelmet: Oroszország egyre felelőtlenebbül viselkedik, miközben folytatja Ukrajna elleni pusztító háborúját.

Egyre több drón és rakéta lépi át légterünket a keleti szárnyon, növelve a kockázatot. Emellett egyre több rosszindulatú tevékenységet látunk, amelyek közvetlenül a területünket célozzák – mondta.

Hangsúlyozta, hogy a NATO éjt nappallá téve dolgozik azon hogy felkészültebb legyen és megvédje szövetségesek biztonságát. „Ha Oroszország azt gondolja, hogy megoszthat bennünket fenyegetéseivel, vagy hogy eltántoríthat Ukrajna támogatásától, téved. Egységünk megingathatatlan. Ukrajna támogatása egyértelmű” – emelte ki.

Emlékeztetett: a tagállamok tavaly Hágában vállalták a védelmi kiadások növelését, amely 139 milliárd dollárnyi többletberuházást jelent az európai szövetségesek és Kanada részéről.

Rutte szerint a védelmi beruházások mellett az iparnak is lépnie kell, és jelentős előrelépés történt az európai és szövetségi szintű iparági együttműködésben. Mint mondta, ez nemcsak új gyárakat és gyártósorokat jelent, hanem olyan együttműködési lehetőségeket, amelyek munkahelyeket teremtenek és erősítik a biztonságot.

A főtitkár felidézte: Ankarában a szövetségesek megállapodtak abban, hogy idén és jövőre is legalább 70 milliárd euróval támogatják Ukrajnát.

Nyitókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (j) és Hadja Lahbib, az Európai Bizottságnak az egyenlőségért, felkészültségért és válságkezelésért felelős tagja (j2) látogatást tesz a brüsszeli Veszélyhelyzet-reagálási Koordinációs Központban 2026. augusztus 31-én.