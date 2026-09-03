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Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a török hivatali partnerével, Hakan Fidannal tartott sajtóértekezleten a megbeszélésüket követõen Moszkvában 2026. június 16-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

Oroszország visszavág Berlinnek

Infostart / MTI
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Bezárják a Goethe Intézet moszkvai, szentpétervári és jekatyerinburgi kirendeltségét, miután a német hatóságok úgy döntöttek, hogy megszüntetik a berlini „Orosz Ház” működését – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter csütörtökön a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon.

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„Természetesen bezárják őket, miután onnan (Berlinből) elüldözték a kulturális központunkat, különben nem lenne önbecsülésünk” – mondta.

„(Európa) úgy gondolta, hogy az elmúlt évekbeli együttműködésünk annyira fontos volt az Oroszországi Föderáció számára, hogy szaladgálni és könyörögni fogunk: bocsássatok már meg nekünk, felejtsétek el, ami történt, térjünk vissza a régi kerékvágásba, szüntessétek meg a szankciókat. Ilyesmi nem fog megtörténni, ez egyáltalán nincs benne népünk génjeiben. Megvan nekünk, ha úgy tetszik, a saját büszkeségünk” – hangoztatta Lavrov.

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