Oroszország visszavág Berlinnek

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„Természetesen bezárják őket, miután onnan (Berlinből) elüldözték a kulturális központunkat, különben nem lenne önbecsülésünk” – mondta.

„(Európa) úgy gondolta, hogy az elmúlt évekbeli együttműködésünk annyira fontos volt az Oroszországi Föderáció számára, hogy szaladgálni és könyörögni fogunk: bocsássatok már meg nekünk, felejtsétek el, ami történt, térjünk vissza a régi kerékvágásba, szüntessétek meg a szankciókat. Ilyesmi nem fog megtörténni, ez egyáltalán nincs benne népünk génjeiben. Megvan nekünk, ha úgy tetszik, a saját büszkeségünk” – hangoztatta Lavrov.