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Nyitókép: MTI/AP/DPA/Tobias Junghanns

Oroszok okozták a lipcsei drónpánikot

Infostart / MTI
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A német hatóságok egy fehérorosz-orosz és egy lett-orosz kettős állampolgárságú férfit azonosítottak a lipcsei drónincidens elkövetőiként.

A két férfit a repülőtér közelében talált DNS-nyomok alapján azonosították, amelyekre egy drónon, egy robbanóanyaggal megtöltött konzervdobozon, illetve egy fára rögzített antennán bukkantak.

A NATO egyik fontos logisztikai központjaként üzemelő lipcsei repülőtéren észleltek egy robbanóanyaggal felszerelt drónt egy Antonov típusú ukrán teherszállító repülőgép közelében. Az alacsonyan lebegő drónt a repülőtér egyik dolgozója lerúgta a földre. A német sajtó értesülései szerint később egy másik drónt is felfedeztek a repülőtér közelében, amelyen szintén robbanóanyagnyomokat találtak.

A további információik szerint a fehérorosz-orosz kettős állampolgárságú férfi – aki állítólag a balti államokban elkövetett bűncselekményei miatt már korábban a hatóságok látókörébe került – egy Minszkben kiállított, Olaszországba szóló turistavízummal lépett be a schengeni övezetbe.

A lett-orosz kettős állampolgárságú másik gyanúsított az NDR és WDR értesülései szerint az incidens megszervezését, és a robbanóanyag szállítását vállalta magára. Ő július végén repülővel érkezett Berlinbe; egy ott bérelt gépkocsival továbbutazott Lipcsébe hogy előkészítse a támadást, majd az incidens előtt két nappal már el is hagyta Németországot.

A német sajtó szerint a nyomozók több európai adatbázis segítségével, valamint Litvániában és Finnországban talált DNS-nyomok összehasonlításával tudták azonosítani a két gyanúsítottat, amit tudomásuk szerint a hírszerzési információk is megerősítettek.

A szerdán megjelent sajtóértesülések alátámasztják Alexander Dobrindt német belügyminiszter azon keddi kijelentését, amely szerint a rendőrségi nyomozás, az elkövetői mintázat, és a hírszerzési értesülések alapján a német szövetségi kormány arra a következtetésre jutott, hogy Oroszország felelős a lipcsei "hibrid támadásért".

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