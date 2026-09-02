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Ratko Mladic, a boszniai szerb hadsereg háborús bûnökkel vádolt egykori fõparancsnoka fotózást imitál az egykori Jugoszlávia területén elkövetett háborús bûnöket vizsgáló hágai Nemzetközi Törvényszék tárgyalótermében 2021. június 8-án. A bíróság ezen a napon ítéletet hoz a népirtás, valamint háborús és emberiesség elleni bûncselekmények miatt 2017-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic fellebbezése ügyében.
Nyitókép: MTI/EPA/ANP/Jerry Lampen

Ezrek emlékeztek meg Ratko Mladicról, miközben másokat meg feljelentettek ezért

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A háborús bűnökért elítélt egykori boszniai szerb katonai vezetőre hősként emlékeztek Banja Lukában, ezzel szemben Bosznia-Hercegovinában sorra futottak be a feljelentések a hatóságokhoz a dicsőítéséért.

Több ezer ember vett részt kedd este Banja Lukában, a boszniai Szerb Köztársaság fővárosában a háborús bűnökért és népirtásért életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt Ratko Mladic tiszteletére rendezett megemlékezésen, ugyanakkor az egykori boszniai szerb katonai vezető múlt csütörtöki halála óta feljelentések ezrei érkeztek a bosznia-hercegovinai ügyészséghez háborús bűnös dicsőítésének gyanúja miatt.

A Banja Luka-i megemlékezés résztvevői a boszniai szerb hadsereg elesett katonáinak központi emlékművéhez vonultak kedd este. A menetben a boszniai Szerb Köztársaság és a boszniai szerb hadsereg zászlóit, valamint Ratko Mladic arcképével ellátott jelképeket vittek.

A megemlékezésen részt vett Radan Ostojic, a boszniai Szerb Köztársaság munkaügyi és veteránügyi minisztere is. A politikus szerint az összejövetellel a szerb nép Mladic iránti háláját fejezte ki. Mint mondta,

a temetésig a boszniai Szerb Köztársaság más településein is folytatódnak a hasonló megemlékezések.

Ratko Mladic halála óta a boszniai Szerb Köztársaság több településén rendeztek megemlékezéseket, miközben a bosznia-hercegovinai ügyészséghez több ezer bejelentés és feljelentés érkezett olyan közösségi médiás bejegyzések, nyilatkozatok és médiatartalmak miatt, amelyek a bejelentők szerint jogerősen elítélt háborús bűnös dicsőítésének minősülhetnek. Az ügyészség közlése szerint a rendőrségi szervek egyetlen ilyen feljelentést sem tettek, az állampolgároktól és politikai szereplőktől érkezett beadványokat azonban megvizsgálják.

A Bosznia-Hercegovinai Szociáldemokrata Párt (SDP BiH) augusztus 28-án több vezető boszniai szerb politikus, köztük Milorad Dodik volt boszniai szerb elnök ellen is feljelentést tett a Ratko Mladic halálát követően tett kijelentéseik miatt.

A bosznia-hercegovinai büntető törvénykönyvet Valentin Inzko akkori nemzetközi főképviselő 2021-ben módosította úgy, hogy

büntethetővé vált a jogerősen elítélt háborús bűnösök dicsőítése, valamint a népirtás és más háborús bűncselekmények tagadása; a jogszabály alapján három hónaptól öt évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.

Ratko Mladic augusztus 27-én halt meg Hágában, ahol életfogytiglani szabadságvesztését töltötte az 1992 és 1995 közötti boszniai háborúban elkövetett bűncselekmények miatt. Temetésének helyszínét és időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra, arról családja dönt.

Ratko Mladic 1992 és 1995 között a boszniai szerb hadsereg vezérkari főnöke volt. A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló hágai Nemzetközi Törvényszék 2017 novemberében életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Az ítéletet 2021-ben jogerősen helybenhagyták.

A bíróság egyebek mellett az 1995-ös srebrenicai népirtással, Szarajevó ostromával és ENSZ-békefenntartók túszul ejtésével összefüggő bűncselekményekben mondta ki bűnösnek.

Vezetésével a boszniai szerb hadsereg 1995 júliusában mintegy 8700 bosnyákot, főként férfiakat és fiúkat gyilkolt meg Srebrenicában.

A délszláv háborús bűnöket vizsgáló törvényszék több ítéletében népirtásnak minősítette a boszniai szerb erők gyilkosságsorozatát. A cél a muszlim közösség kiirtása volt. A történteket a második világháború óta Európában elkövetett legsúlyosabb tömeggyilkosságként tartják számon.

Ratko Mladicot 2011 májusában fogták el Szerbiában, csaknem 16 év bujkálás után, majd kiadták a hágai törvényszéknek.

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