ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.88
usd:
312.33
bux:
149725.29
2026. augusztus 27. csütörtök Gáspár
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ratko Mladic, a boszniai szerb hadsereg háborús bûnökkel vádolt egykori fõparancsnoka fotózást imitál az egykori Jugoszlávia területén elkövetett háborús bûnöket vizsgáló hágai Nemzetközi Törvényszék tárgyalótermében 2021. június 8-án. A bíróság ezen a napon ítéletet hoz a népirtás, valamint háborús és emberiesség elleni bûncselekmények miatt 2017-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic fellebbezése ügyében.
Nyitókép: MTI/EPA/ANP/Jerry Lampen

Meghalt Ratko Mladic

Infostart / MTI

Meghalt a háborús bűnök miatt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic egykori boszniai szerb katonai parancsnok – jelentette csütörtökön a Euronews Srbija a család közlésére hivatkozva.

Mladicot népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért ítélték el jogerősen. A 84 éves volt katonai vezető a hágai börtönkórházban halt meg.

Egészségi állapota az elmúlt években folyamatosan romlott. Több agyvérzésen átesett, emellett súlyos szív- és érrendszeri betegségekkel, magas vérnyomással, neurológiai károsodásokkal és vesebántalmakkal is küzdött. 2024 óta a hágai börtönkórházban ápolták.

Családja, védői és a szerb kormány többször is kérte ideiglenes vagy feltételes szabadlábra helyezését gyógykezelés céljából, de a Nemzetközi Törvényszékek Mechanizmusa (MICT) ezeket a kérelmeket elutasította. A szerb kormány áprilisban humanitárius okokra hivatkozva ismét kezdeményezte Mladic ideiglenes szabadlábra helyezését.

Ratko Mladic 1992 és 1995 között a boszniai szerb hadsereg vezérkari főnöke volt. A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló hágai Nemzetközi Törvényszék 2017 novemberében életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Az ítéletet 2021-ben jogerősen helybenhagyták.

A bíróság egyebek mellett bűnösnek mondta ki az 1995-ös srebrenicai népirtással, Szarajevó ostromával és ENSZ-békefenntartók túszul ejtésével összefüggő bűncselekményekben.

Vezetésével a boszniai szerb hadsereg 1995 júliusában mintegy 8700 bosnyákot, főként férfiakat és fiúkat gyilkolt meg Srebrenicában. A délszláv háborús bűnöket vizsgáló törvényszék több ítéletében népirtásnak minősítette a boszniai szerb erők gyilkosságsorozatát. A cél a muszlim közösség kiirtása volt. A történteket a második világháború óta Európában elkövetett legsúlyosabb tömeggyilkosságként tartják számon.

Mladicot 2011 májusában fogták el Szerbiában, csaknem 16 év bujkálás után, majd kiadták a hágai törvényszéknek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Meghalt Ratko Mladic

háborús bűnös

ratko mladic

életfogytiglan

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: ez a magyar emberek sikere, a kormány a döntéseket és a pénzt tette hozzá

Magyar Péter: ez a magyar emberek sikere, a kormány a döntéseket és a pénzt tette hozzá
A miniszterelnök beszédével kezdődött az Országgyűlés csütörtöki rendkívüli ülése.
 

Paks-posting, globalista-progresszív diktatúra – Magyar Pétert kemény szavakkal kritizálták

Nyugdíjemelést jelentett be Magyar Péter, lesz, aki kétszeres pénzt kap

KDNP: támogatandó a nyugdíjak emelése, de a Tisza választási ígérete nem valósul meg

Magyar Péter: megkapta az értesítést a Batthyány Lajos Alapítvány, a Kék Bolygó és az MCC

Megvan a jelölt az NVVH élére, és egy pályázatot eredménytelennek nyilvánítottak

Megvan a jelölt az NVVH élére, és egy pályázatot eredménytelennek nyilvánítottak

Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága Unger Anna Rózát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnökhelyettesnek Tasnádi Katalint jelöli, a közpénzügyi elnökhelyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította.
 

„Politikai komisszárt” lát az NVVH élére jelölt Unger Annában a Fidesz

VIDEÓ
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
Mit hoz a most kezdődő tanév? Totyik Tamás, Inforádió, Aréna
Iszlám NATO épül? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.27. csütörtök, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megkongatták a vészharangot: veszélyes tőzsdei kilengéseket hozhat az új amerikai őrület

Megkongatták a vészharangot: veszélyes tőzsdei kilengéseket hozhat az új amerikai őrület

A japán pénzügyi felügyelet (FSA) figyelmeztetést adott ki az egyedi részvényekre épülő tőkeáttételes ETF-ekkel kapcsolatban, mivel a hatóság szerint ezek felerősíthetik a hazai piac volatilitását, és nem alkalmasak a belföldi értékesítésre – számolt be a Bloomberg. A kockázatos befektetések jövőjével mélyrehatóan foglalkozunk a Portfolio szeptember 23-i Future of Finance konferenciáján, érdemes eljönni a szakmai rendezvényre!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy dobásra készül a 4iG: szélerőművek után atomenergiában is terjeszkedne a régióban

Nagy dobásra készül a 4iG: szélerőművek után atomenergiában is terjeszkedne a régióban

Szélerőművek, energiatárolók és SMR-ek: a 4iG több országban is energetikai terjeszkedésre készül.

BBC
Business Sport Travel Science
More than 350 killed in Nepal as rising lake raises fear of new flood

More than 350 killed in Nepal as rising lake raises fear of new flood

The US Geological Survey says "glacial collapse" triggered the wall of water and mud that tore through Nepal and Tibet. Hundreds of people are still missing.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 27. 14:17
Videóra vették, ahogy egy kisméretű helikopter drótkötélbe akad, majd lángolva becsapódik
2026. augusztus 27. 11:30
2300 méteren történt a horror: sílift ütközött darunak, sok a sérült
×
×