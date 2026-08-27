Meghalt Ratko Mladic

Mladicot népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért ítélték el jogerősen. A 84 éves volt katonai vezető a hágai börtönkórházban halt meg.

Egészségi állapota az elmúlt években folyamatosan romlott. Több agyvérzésen átesett, emellett súlyos szív- és érrendszeri betegségekkel, magas vérnyomással, neurológiai károsodásokkal és vesebántalmakkal is küzdött. 2024 óta a hágai börtönkórházban ápolták.

Családja, védői és a szerb kormány többször is kérte ideiglenes vagy feltételes szabadlábra helyezését gyógykezelés céljából, de a Nemzetközi Törvényszékek Mechanizmusa (MICT) ezeket a kérelmeket elutasította. A szerb kormány áprilisban humanitárius okokra hivatkozva ismét kezdeményezte Mladic ideiglenes szabadlábra helyezését.

Ratko Mladic 1992 és 1995 között a boszniai szerb hadsereg vezérkari főnöke volt. A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló hágai Nemzetközi Törvényszék 2017 novemberében életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Az ítéletet 2021-ben jogerősen helybenhagyták.

A bíróság egyebek mellett bűnösnek mondta ki az 1995-ös srebrenicai népirtással, Szarajevó ostromával és ENSZ-békefenntartók túszul ejtésével összefüggő bűncselekményekben.

Vezetésével a boszniai szerb hadsereg 1995 júliusában mintegy 8700 bosnyákot, főként férfiakat és fiúkat gyilkolt meg Srebrenicában. A délszláv háborús bűnöket vizsgáló törvényszék több ítéletében népirtásnak minősítette a boszniai szerb erők gyilkosságsorozatát. A cél a muszlim közösség kiirtása volt. A történteket a második világháború óta Európában elkövetett legsúlyosabb tömeggyilkosságként tartják számon.

Mladicot 2011 májusában fogták el Szerbiában, csaknem 16 év bujkálás után, majd kiadták a hágai törvényszéknek.