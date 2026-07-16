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Nyitókép: MTI/AP/Reuters pool/Isabel Infantes

Nem akárhová vezet Keir Starmer utolsó miniszterelnöki útja

Infostart / MTI

Búcsúlátogatásra Kijevbe utazott csütörtökön Keir Starmer brit miniszterelnök.

(Cikkünk frissül.)

A Downing Street tájékoztatása szerint ez lesz Starmer utolsó ukrajnai látogatása kormányfői tisztségében.

Keir Starmer pénteken adja át a kormányzó brit Munkáspárt vezetői posztját megválasztott utódjának, Andy Burnham volt manchesteri polgármesternek, aki hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi, miután III. Károly király kormányalakítással bízza meg.

A londoni miniszterelnöki hivatal csütörtöki beszámolója szerint Starmer Kijevben várhatóan találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akit biztosít arról, hogy Nagy-Britannia továbbra is tántoríthatatlanul támogatja Ukrajnát az orosz invázió elleni küzdelemben.

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Kezdőlap    Külföld    Nem akárhová vezet Keir Starmer utolsó miniszterelnöki útja

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