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Rendõrök és járókelõk a párizsi Louvre épületének egyik kitört ablaka alatt 2025. október 20-án, miután elõzõ nap reggel tolvajok elloptak nyolc felbecsülhetetlen értékû királyi ékszert a múzeum úgynevezett napóleoni gyûjteményébõl. Az elkövetõk a bûncselekmény után elmenekültek.
Nyitókép: MTI/EPA/Yoan Valat

A gyanúsítottak szerint csalódott volt a Louvre-ban végrehajtott ékszerlopás kitervelője, nagyobb is lehetett volna a zsákmány

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A tavaly októberben végrehajtott, filmszerű ékszerlopás után két férfit vett őrizetbe a rendőrség. A gyanúsítottak most elárulták, hogy az ötletgazda nem volt megelégedve az eredménnyel, bár a hatóság nem erősítette meg, hogy a feltételezett elkövetőket felbérelték.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, 2025. októberében egy jól szervezett bűntény során több elkövető betört a felújítás alatt lévő Louvre-ba, Párizs talán leghíresebb múzeumába, és összesen 88 millió euró értékű ékszert loptak el a kiállításról.

Az eset után a rendőrség elfogott két férfit, akikről azt feltételezik, hogy részt vettek az akcióban. A gyanúsítottak azt mondták a rendőrségnek, hogy a bűntény állítólagos kitervelője csalódott volt a zsákmány miatt, és úgy gondolta, hogy több mindent is magukkal vihettek volna. Az illetőt azonban nem nevezték meg a saját családjuk védelme érdekében – írja a The Guardian híradása nyomán a hvg.hu.

A francia Le Monde birtokába jutott vallomások alapján mindössze két-három nappal a betörés előtt bérelték fel őket, és a felkészüléshez kaptak egy, a helyszínen forgatott videót.

Az egyik gyanúsított azt mondta, tisztában volt vele, hogy a Louvre lesz a célpont, a társa viszont azt hitte, hogy egy ékszerboltba kell majd betörniük. Azt is megjegyezte, ha korábban tudta volna, hogy ekkora meló vár rá, nemet mondott volna.

A kihallgatást végző rendőröknek azt mondta, 20-25 ezer euró fizetséget ajánlottak neki, míg az anyagi nehézségekkel küzdő társának 15-20 ezer eurót ajánlottak azzal a feltétellel, hogy több is lehet, ha a betörés jól alakul. Vallomásuk szerint a megrendelő a tervek szerint eladta volna a lopott ékszereket, a haszonszerzés volt a cél.

Magáról a behatolásról azt mondták, miután egy emelőkosaras teherautóval feljutottak az emeletre, betörték az ablakot, majd a vitrinekhez mentek.

„Sötét volt, csak a vitrinek lámpái égtek. A távolban láttam, hogy a biztonsági őrök járkálnak egy ajtó vagy valami hasonló mögött”

– mondta a férfi, aki korábbi értesülések szerint régebben maga is dolgozott biztonsági őrként, mégpedig a Pompidou Központban.

Mindkét feltételezett elkövető tudta, hogy nincs sok idejük, és a nagy sietségben el is ejtették III. Napóleon feleségének, Eugénia császárnének a drágakövekkel kirakott koronáját. Az egyik gyanúsított azt állítja, ő volt a kétbalkezes, a korona kiesett a táskájából menekülés közben. Mikor látta a fotókat a koronáról, megjegyezte, hogy nem volt helyénvaló, amit tettek.

A Le Monde szerint a nyomozók nem erősítették meg, hogy a betörők egy megbízó nevében cselekedtek volna.

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Kezdőlap    Külföld    A gyanúsítottak szerint csalódott volt a Louvre-ban végrehajtott ékszerlopás kitervelője, nagyobb is lehetett volna a zsákmány

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