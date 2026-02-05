Súlyosan sérült a Louvre-ból megfújt császári korona, de van remény – képek

A 2025. október 19-i rablás után az Apolló Galéria kijáratánál megtalált koronaékszer szinte teljesen épségben maradt, így lehetséges a teljes restaurálása – olvasható a Louvre közleményében.

A korona, amelyet III. Napóleon császár rendelt hitvese, Eugénia számára 1855-ben, a rablás során „összenyomódott és súlyosan deformálódott”.

Az ékszer először akkor rongálódott meg, amikor kirángatták a vitrinből a viszonylag szűk résen át, amelyet a rablók sarokcsiszolóval vágtak ki, majd heves ütés érte, amely az összenyomódását okozta – közölte a múzeum.

Három nappal a betörés után, október 22-én Laurence des Cars, a Louvre elnöke a teljes restaurálással kapcsolatban megnyugtatóan, de óvatosan fogalmazva a szenátus kulturális bizottsága előtt kijelentette, hogy „a restaurálása igen kényes, de lehetséges”.

A Louvre által szerdán közzétett fotókon látni lehet az összenyomott koronát, valamint azt, hogy a koronához rögzített pántok közül négy levált róla.

Plusieurs mois après le drame, le @MuseeLouvre publie enfin des éléments précis sur la couronne de l'impératrice Eugénie, accompagnés de bonnes photos et d'un communiqué aussi rassurant qu'optimiste, annonçant également sa prochaine restauration : https://t.co/JHPpZuHmKa pic.twitter.com/MMJeGv1VY3 — Alexandre Lafore (@LaforeAlexandre) February 4, 2026

Az ötvenhat smaragd azonban a helyén maradt és mindössze tucatnyi kisméretű gyémánt veszett el a koronát díszítő 1354-ből.

A korona tetején található smaragdokból és gyémántokból kialakított gömb sértetlen, és a nyolc aranysas közül csak egy veszett el véglegesen – tette hozzá a Louvre, amelynek 1988-ban jutott a korona a birtokába.

A közlemény szerint így lehetséges lesz a teljes helyreállítás szétszedés és újbóli összeállítás, illetve pótlás nélkül, csak a szerkezetét kell helyrehozni.

A Franciaországban fennmaradt eme ritka női koronának a helyreállítását szerződéses restaurátorra bízzák versenytárgyalás útján. A helyreállítási munkálatok felügyeletére hattagú szakértői bizottságot állítanak fel Laurence des Cars elnökletével. A bizottság munkáját öt francia történelmi ékszerészcég – Mellerio, Chaumet, Cartier, Boucheron és Van Cleef and Arpels – egy-egy képviselője segíti.

A látványos rablás során ellopott nyolc XIX. századi ékszernek továbbra sincs nyoma. A zsákmány – közötte Eugénia császárné kétezer gyémánttal ékesített diadémja – értékét 88 millió euróra (33,4 milliárd forintra) becsülik.