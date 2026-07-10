Csiki Varga Tamás az Arénában: Donald Trump kétszer is a pillanat hevében mondhatott túl nagyot a NATO-csúcson

Megdöbbenéssel olvasták szakértők a Reuters brit hírügynökség jelentését, amely szerint Donald Trump azt mondta: át fogja adni a Patriot védelmi rendszerekhez szükséges rakéták gyártási licencét Ukrajnának, amelynek Oroszország ellen védekezve nagy szüksége is lenne ezekre a rendszerekre.

Ezt kommentálva Csiki Varga Tamás védelempolitikai szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában úgy vélekedett, Donald Trump a pillanat hevében jelenthette be ezt ennyire könnyedén.

„Nyilván ha ez egy teljesen komoly és átgondolt döntés, ami a legkülönbözőbb amerikai technológiai engedélyezési folyamatokon és hatóságokon is át fog menni, akkor az ukránok lesznek a legboldogabbak, és arra már Európa is hivatkozhat, de az eddigi stratégiai gyakorlat azt mutatja, hogy az amerikaiak nagyon megfontolják, milyen technológiát kinek adnak át. Vannak dolgok, amelyeket Izraelnek, esetleg Japánnak, esetleg Dél-Koreának adtak át, esetleg a briteknek, de másoknak nem. Ennek megfelelően nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez a bejelentés teljes mértékben készpénznek vehető” – fejtegette.

Ha tényleg átadhat ilyen technológiát az Egyesült Államok Európának, illetve rajta keresztül Ukrajnának, akkor ezzel Csiki Varga Tamás szerint „nyilván élni kell”, mert kifejleszteni sokkal drágább és időigényesebb.

A Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője ugyanilyen szkeptikus azzal a trumpi elszólással kapcsolatban is, hogy a törökök megkaphatják azokat az F35-ös légi eszközöket, amelyeket eddig az orosz adaptáció miatt nem.

„Nemcsak azért, mert kérdés, hogy ezt engedélyezni fogja-e az amerikai külügyminisztérium vagy a gyártók, hanem ez esetben a Kongresszusnak volt korábban olyan törvényhozási aktusa, ami ezt megtiltotta, és nem vagyok meggyőződve róla, hogy az amerikai törvényhozás ugyanolyan könnyű szívvel fogja azt mondani, hogy Törökország megkaphatja ezeket az eszközöket, hiszen ülönböző okokból mégiscsak megvonták Törökországtól az eszközhöz való hozzáférést” – figyelmeztetett Csiki Varga Tamás.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült, amelyet alább megtekinthet, meghallgathat.