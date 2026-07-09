Kényszerleszállás után lángba borult egy méregdrága vadászgép – videó

Teljesen leállították a zákinthoszi repülőteret, miután egy F–16-os vadászgép balesetet szenvedett landolás közben – írja a Metro híradása nyomán az Index.
A balesetező vadászrepülő a görög légierő kötelékébe tartozik, és nem sokkal korábban a mindössze 40 kilométerre található Araxos melletti repülőtérről szállt fel.
A lap úgy értesült, hogy a pilóta megúszta a balesetet, időben tudott katapultálni. Azonban a baleset miatt több repülőjárat is csak késve tudott elindulni.
A Greek Air Force F-16 fighter jet made an emergency landing at Zakynthos Airport on Thursday after reportedly catching fire during flight.— Adam Scott (@chefcascottccc) July 9, 2026
The pilot landed safely and was unharmed. https://t.co/4BLh1Z8cze pic.twitter.com/ilBLhZ5P26