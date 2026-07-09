Kényszerleszállás után lángba borult egy méregdrága vadászgép – videó

Teljesen leállították a zákinthoszi repülőteret, miután egy F–16-os vadászgép balesetet szenvedett landolás közben – írja a Metro híradása nyomán az Index.

A balesetező vadászrepülő a görög légierő kötelékébe tartozik, és nem sokkal korábban a mindössze 40 kilométerre található Araxos melletti repülőtérről szállt fel.

A lap úgy értesült, hogy a pilóta megúszta a balesetet, időben tudott katapultálni. Azonban a baleset miatt több repülőjárat is csak késve tudott elindulni.