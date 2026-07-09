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Egy Lockheed Martin gyártmányú F-16-os vadászgép a levegőben.

Kényszerleszállás után lángba borult egy méregdrága vadászgép – videó

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Egy F-16-os vadászgép gyulladt ki landolás közben a zákinthoszi repülőtéren, az incidens miatt több járat is késedelmet szenvedett.

Teljesen leállították a zákinthoszi repülőteret, miután egy F–16-os vadászgép balesetet szenvedett landolás közben – írja a Metro híradása nyomán az Index.

A balesetező vadászrepülő a görög légierő kötelékébe tartozik, és nem sokkal korábban a mindössze 40 kilométerre található Araxos melletti repülőtérről szállt fel.

A lap úgy értesült, hogy a pilóta megúszta a balesetet, időben tudott katapultálni. Azonban a baleset miatt több repülőjárat is csak késve tudott elindulni.

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A csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Éva és Köböl Anita öt olyan ügyről beszélt részletesen, amelyek egyenként több tízmilliárd forintot érintenek, és amelyek feljelentésig vezettek a kormány részéről. Van olyan is, amelyben azonos programokra különböző jogcímen ment is kiment nagy összegű támogatás, de a sajtófigyelés is igen tempósan drágult az évek során. Részletek.
 

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NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
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Hőkupola: a 42 fokos rekord csak a kezdet volt? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
 
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