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Adózás és áremelkedés.
Nyitókép: Getty Images / Nora Carol Photography

Csökkenve emelkedtek a termelői árak

Infostart / MTI

Júniusban a belföldi értékesítés árai 1,8 százalékkal emelkedtek, míg az export árai 1,4 százalékkal csökkentek az egy évvel korábbiakhoz viszonyítva - jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal.

A belföldi árak éves emelkedése és az exportárak csökkenése is enyhén lassult a májusi 1,9, illetve 1,8 százalékról.

A termelői árak így együttesen 0,4 százalékkal alacsonyabbak voltak a tavaly júniusiaknál.

Az előző hónaphoz képest a belföldi értékesítési árak 0,5 százalékkal növekedtek, az exportárak pedig 0,1 százalékkal mérséklődtek.

Lakáskérdés

Az első fél évben 6278 új lakás épült, 22 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 16 588 volt, 29 százalékkal több, mint 2025 azonos időszakában.

A megyei jogú városokban 32 százalékkal, a fővárosban és a többi városban egyaránt 22, a községekben pedig 18 százalékkal több lakás épült, mint a múlt év első felében.

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Kezdőlap    Gazdaság    Csökkenve emelkedtek a termelői árak

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