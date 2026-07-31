Csökkenve emelkedtek a termelői árak

A belföldi árak éves emelkedése és az exportárak csökkenése is enyhén lassult a májusi 1,9, illetve 1,8 százalékról.

A termelői árak így együttesen 0,4 százalékkal alacsonyabbak voltak a tavaly júniusiaknál.

Az előző hónaphoz képest a belföldi értékesítési árak 0,5 százalékkal növekedtek, az exportárak pedig 0,1 százalékkal mérséklődtek.

Lakáskérdés

Az első fél évben 6278 új lakás épült, 22 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 16 588 volt, 29 százalékkal több, mint 2025 azonos időszakában.

A megyei jogú városokban 32 százalékkal, a fővárosban és a többi városban egyaránt 22, a községekben pedig 18 százalékkal több lakás épült, mint a múlt év első felében.