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Nyitókép: Unsplash.com

Ma hajnalban is beborult a közlekedés az egyik vasúti fővonalon

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Hajnalban járműhiba akadályozta a közlekedést a szegedi fővonalon, ezért sok vonat másképp közlekedik.

A Mávinform szerint az alábbi változásokra kell számítani:

  • A Szegedről 03:25-kor elindult sebesvonat (7029) csak Katonatelepig közlekedett
  • A Ceglédről 4:33-kor elindult személyvonat (7030) várhatóan 5:50-kor érkezik Kecskemétre
  • A Kecskemétről 5:04-kor Szegedre induló személyvonat (7010) nem közlekedik Utasai a Kecskemétről 6:05-kor Szegedre továbbinduló Napfény InterCityvel (IC 720) utazhatnak, mely ezért Kecskeméttől minden álloméáson és megállóhelyen megáll
  • A Ceglédről 6:15-kor Kecskemétre induló személyvonat (7040) nem közlekedik, helyette pótlóbusszal utazhatnak
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