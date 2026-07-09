Ma hajnalban is beborult a közlekedés az egyik vasúti fővonalon

A Mávinform szerint az alábbi változásokra kell számítani:
- A Szegedről 03:25-kor elindult sebesvonat (7029) csak Katonatelepig közlekedett
- A Ceglédről 4:33-kor elindult személyvonat (7030) várhatóan 5:50-kor érkezik Kecskemétre
- A Kecskemétről 5:04-kor Szegedre induló személyvonat (7010) nem közlekedik Utasai a Kecskemétről 6:05-kor Szegedre továbbinduló Napfény InterCityvel (IC 720) utazhatnak, mely ezért Kecskeméttől minden álloméáson és megállóhelyen megáll
- A Ceglédről 6:15-kor Kecskemétre induló személyvonat (7040) nem közlekedik, helyette pótlóbusszal utazhatnak