Mid-adult man falling from an electric scooter on the quayside.
Nyitókép: urbazon/Getty Images

Megtiltják a fiatalkorúaknak, hogy elektromos rollerrel haladjanak a közutakon Görögországban

Infostart / MTI

Görögországban a kormány el akarja tiltani a fiatalkorúakat az elektromos rollerezéstől a közutakon – közölte szerdán Konsztantínosz Küranákisz közlekedésügyi miniszterhelyettes az athéni parlamentben.

Úgy fogalmazott, hogy számos fiatal az elektromos rollerezést egyfajta videójátékként kezeli. Kijelentette továbbá, hogy eljött az ideje a cselekvésnek, mivel eddig sem a társadalomnak, sem a családoknak, sem pedig az államnak nem sikerült a serdülőkben fokozottabb tudatosságot kinevelni.

A miniszterhelyettes egyben szigorúbb ellenőrzéseket is bejelentett a törvényileg engedélyezett 25 kilométer óránkénti sebességhatárt túllépni képes elektromos rollerek értékesítésére. Hangsúlyozta: az ilyen járművek értékesítése illegális, és a jövőben ezt szigorúbban fogják büntetni.

A görög kórházak sürgősségi osztályainak jelentései szerint az utóbbi időben jelentősen megugrott a sérüléseket szenvedő elektromos rollerezők száma.

Ez a roller egy sorscsapás – hangsúlyozta egy orvos a görög közszolgálati rádiónak nyilatkozva. Hozzátette, hogy a kórházba szállított rollerezők között turisták is vannak.

Szabó Vilmos a BL-döntő munkálatairól: az MLSZ később is hasznosíthatja a most tanultakat
Komoly presztízst és értékes tapasztalatot jelent a Magyar Labdarúgó Szövetség munkatársainak a Bajnokok Ligája-döntő budapesti rendezésében segíteni – hangsúlyozta az InfoRádióban az MLSZ nemzetközi és szervezési igazgatója.
 

Csicsmann László: erősödik a Forradalmi Gárda Iránban

A Közel-Kelet-szakértő szerint Iránban különböző hatalmi pólusok rivalizálnak egymással. Csicsmann László az InfoRádió Aréna című műsorában úgy értékelt: miközben a háborús konfliktusok nyomán a Forradalmi Gárda szerepe látványosan nő, az ajatollah pozíciója jelentősen gyengült.
Gyengüléssel kezdi a napot a forint

Erős hetet produkált a forint árfolyam a héten, több mint 1%-ot erősödött az euróval és az amerikai dollárral szemben. A mai nap azonban gyengüléssel kezdi a napot. Ma záporozni fognak viszont a makro adatok. Európai GDP adatok második becslése, európai inflációs adatok és amerikai konjunktúra adatok is érkeznek, de a forint számára a közel-keleti hírek legalább ennyire fontosak lesznek.

A magánvásárlók jellemzően még így is kedvezőtlenebb feltételekkel indulnak a céges vevőkhöz képest.

A magánvásárlók jellemzően még így is kedvezőtlenebb feltételekkel indulnak a céges vevőkhöz képest.

Nato condemns Russian 'recklessness' after drone hits Romanian apartment block

Romania will hold an emergency meeting following the incident, in which two people were injured.

