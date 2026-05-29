Megtiltják a fiatalkorúaknak, hogy elektromos rollerrel haladjanak a közutakon Görögországban

Úgy fogalmazott, hogy számos fiatal az elektromos rollerezést egyfajta videójátékként kezeli. Kijelentette továbbá, hogy eljött az ideje a cselekvésnek, mivel eddig sem a társadalomnak, sem a családoknak, sem pedig az államnak nem sikerült a serdülőkben fokozottabb tudatosságot kinevelni.

A miniszterhelyettes egyben szigorúbb ellenőrzéseket is bejelentett a törvényileg engedélyezett 25 kilométer óránkénti sebességhatárt túllépni képes elektromos rollerek értékesítésére. Hangsúlyozta: az ilyen járművek értékesítése illegális, és a jövőben ezt szigorúbban fogják büntetni.

A görög kórházak sürgősségi osztályainak jelentései szerint az utóbbi időben jelentősen megugrott a sérüléseket szenvedő elektromos rollerezők száma.

Ez a roller egy sorscsapás – hangsúlyozta egy orvos a görög közszolgálati rádiónak nyilatkozva. Hozzátette, hogy a kórházba szállított rollerezők között turisták is vannak.