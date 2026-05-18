Szakadékba zuhant egy fiatal motoros, már nem tudták megmenteni

Szörnyű baleset történt szombat délután Erdélyben, Beszterce-Naszód megye térségében: egy 19 éves fiatalember életét vesztette, miután terepmotorjával egy szakadékba zuhant – írja a Maszol híradása nyomán a tenyek.hu.

A fiatal éppen terepmotorozott Felsőborgó környékén, amikor elvesztette uralmát a járműve felett. A mentőszolgálat munkatársai egy szakadékban találtak rá, akkor már nem lélegzett.

A mentősök próbálták újraéleszteni a fiatalembert, de nem jártak sikerrel, a helyszínen életét vesztette. A tragédia körülményeit vizsgálják.