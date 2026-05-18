2026. május 18. hétfő Alexandra, Erik
Nyitókép: Getty Images

Nagy hír a hazai revolutosoknak

Infostart

Hamarosan érkezhet a magyar bankszámlaszám a neobank itthoni felhasználóinak.

Hamarosan megtörténik az ügyfelek áthelyezése a Revolut magyarországi fióktelepéhez. Ezen felül jön a magyar nyelvű ügyfélszolgálat, csatlakoznak az Azonnali Fizetési Rendszerhez, és bevezetik a qvik és a fizetési kérelem funkciókat is – mondta el Petrás Gábor, a Revolut magyarországi vezetője a Portfolionak.

Emlékeztetett, hogy a magyar fióktelepet az MNB már 2025 október végén nyilvántartásba vette, azóta pedig folyamatosan bővítik a magyar csapatot. Az elmúlt hónapokban közel megduplázták a létszámot, és 2026 márciusa óta zajlik a magyar bankszámlák bevezetése. Leghamarabb május 18-át követően lehet számítani a meglévő ügyfelek áthelyezésére.

A hazai ügyfelek így munkabérüket is kaphatják majd közvetlenül Revolut-számlájukra

– emelte ki Petrás Gábor.

Emellett azt is elmondta, hogy már több mint 2,3 millió lakossági ügyfelük van Magyarországon, ez 24 százalékos országos penetrációt jelent. Lakossági ügyfélbázisuk 2025-ben 28 százalékkal nőtt. Aktív felhasználóik száma a magyar ügyfélbázis közel kétharmadát teszi ki. Ugyan klasszikus bankfiók-hálózatban nem gondolkodnak, de például a Szigeten jelen lesznek idén is. A vezető azt is leszögezte, hogy fontos, hogy az ügyfeleik anyanyelvén tudjanak kommunikálni velük.

A tranzakciós illetékkel kapcsolatban elmondta, hogy már korábban is fizették azt, és a jövőben is fogják fizetni. Ezzel összefüggésben egyes, nem Revolut-számlák felé irányuló átutalások esetében módosul a díjszabás. A hazánkban jelenleg nem elérhető kriptóra is kitért, tájékoztatása szerint az a Revolut értékajánlatának egyik kulcseleme, ahogyan a hiteltermékek is.

Ismertette, hogy a befektetési kínálatuk különösen népszerű a magyar ügyfelek körében, a funkció felhasználói száma éves szinten 55 százalékkal nőtt. Komolyan veszik a csalások elleni küzdelmet, az elmúlt hónapokban számos új biztonsági funkciót vezettek be.

Tanács Zoltán: az állam legyen olyan egyszerű digitálisan, mint a Revolut vagy a booking.com

Egy olyan minisztériumot szeretnék építeni, amely képes Magyarországot a 21. század második felébe átrepíteni – hangsúlyozta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt hétfőn Budapesten az Országgyűlés digitalizációs és technológiai bizottságának ülésén. Rengeteg állami nyilvántartás létezik, melyek nem működnek egymással összehangoltan – mondta, hozzátéve: az informatikai közbeszerzések keretrendszerén több mint háromezer milliárd forint folyt keresztül az elmúlt időszakban, ezek óriási korrupcióval terhelt, rosszul elköltött pénzek voltak. Az oktatási bizottság ülésén hangsúlyozta: jó oktatás nélkül nincsen jó és sikeres állam.
Karácsony Gergely a budapesti olimpiáról: ha megállapodunk a kormánnyal, az emberek meggyőzése lesz hátra

Karácsony Gergely a budapesti olimpiáról: ha megállapodunk a kormánnyal, az emberek meggyőzése lesz hátra
Minden korábbinál határozottabban kiállt a budapesti olimpiai és paralimpiai rendezés mellett Karácsony Gergely. A főpolgármester a MOB közgyűlése után az InfoRádiónak adott interjúban egyértelművé tette, hogy a városhoz kell szabni a két kiemelt sporteseményt, nem fordítva, és hogy Budapesten kívüli helyszíneket is be lehetne vonni. Beszélt a szolidaritási adóról szóló egyeztetésekről és arról is, hogy a Fővárosi Közgyűlés hangvétele és munkája megváltozik.
Sulyok Tamás: célkeresztbe kerültem, de nem csupán én, az államfői intézmény is

Sulyok Tamás: célkeresztbe kerültem, de nem csupán én, az államfői intézmény is

Még a látszatát is kerülni kell a nem jogállami megoldásoknak Sulyok Tamás államfő szerint, akivel interjú jelent meg. „Teljesen világossá vált számomra, hogy komoly politikai igény jelent meg a köztársasági elnöki alkotmányos funkciójának újraértelmezésére.”
 

„Sok mindenben hazudott” – Magyar Péter újra kiállt Sulyok Tamás államfő ellen

Nyílt levelet írt Magyar Péternek a Nobel-díjas Krausz Ferenc

Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
Hatalmas a mozgolódás Oroszország legfőbb szövetségesénél: elkezdték mozgatni a nukleáris fegyvereket

Hatalmas a mozgolódás Oroszország legfőbb szövetségesénél: elkezdték mozgatni a nukleáris fegyvereket

Fehéroroszország Oroszországgal együttműködve hadgyakorlatokat kezdett hétfőn, amelyek során arra akarják kiképezni a fegyveres erőket, hogyan kell a terepen bevetésre előkészíteni az ország területére telepített orosz atomfegyvereket - közölte a fehérorosz védelmi minisztérium.

Meghökkentő órabérrel csábítják a fiatalokat a magyar tengernél és a fővárosban: mutatjuk a legjobban fizető állásokat

Meghökkentő órabérrel csábítják a fiatalokat a magyar tengernél és a fővárosban: mutatjuk a legjobban fizető állásokat

A fővárosban, illetve a Balatonnál is magasabb fizetésre számíthatnak a nyári szünetben munkát vállaló diákok, de szektoronként is vannak komoly eltérések.

Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

On Monday Iran said it had responded to the latest US proposal and that exchanges with Washington were continuing.

