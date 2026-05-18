Nagy hír a hazai revolutosoknak

Hamarosan megtörténik az ügyfelek áthelyezése a Revolut magyarországi fióktelepéhez. Ezen felül jön a magyar nyelvű ügyfélszolgálat, csatlakoznak az Azonnali Fizetési Rendszerhez, és bevezetik a qvik és a fizetési kérelem funkciókat is – mondta el Petrás Gábor, a Revolut magyarországi vezetője a Portfolionak.

Emlékeztetett, hogy a magyar fióktelepet az MNB már 2025 október végén nyilvántartásba vette, azóta pedig folyamatosan bővítik a magyar csapatot. Az elmúlt hónapokban közel megduplázták a létszámot, és 2026 márciusa óta zajlik a magyar bankszámlák bevezetése. Leghamarabb május 18-át követően lehet számítani a meglévő ügyfelek áthelyezésére.

A hazai ügyfelek így munkabérüket is kaphatják majd közvetlenül Revolut-számlájukra

– emelte ki Petrás Gábor.

Emellett azt is elmondta, hogy már több mint 2,3 millió lakossági ügyfelük van Magyarországon, ez 24 százalékos országos penetrációt jelent. Lakossági ügyfélbázisuk 2025-ben 28 százalékkal nőtt. Aktív felhasználóik száma a magyar ügyfélbázis közel kétharmadát teszi ki. Ugyan klasszikus bankfiók-hálózatban nem gondolkodnak, de például a Szigeten jelen lesznek idén is. A vezető azt is leszögezte, hogy fontos, hogy az ügyfeleik anyanyelvén tudjanak kommunikálni velük.

A tranzakciós illetékkel kapcsolatban elmondta, hogy már korábban is fizették azt, és a jövőben is fogják fizetni. Ezzel összefüggésben egyes, nem Revolut-számlák felé irányuló átutalások esetében módosul a díjszabás. A hazánkban jelenleg nem elérhető kriptóra is kitért, tájékoztatása szerint az a Revolut értékajánlatának egyik kulcseleme, ahogyan a hiteltermékek is.

Ismertette, hogy a befektetési kínálatuk különösen népszerű a magyar ügyfelek körében, a funkció felhasználói száma éves szinten 55 százalékkal nőtt. Komolyan veszik a csalások elleni küzdelmet, az elmúlt hónapokban számos új biztonsági funkciót vezettek be.