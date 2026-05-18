Ousmane Dembele, a Paris Saint-Germain játékosa (j) gólt lõ a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntõjének Paris Saint-Germain-Chelsea elsõ mérkõzésén Párizsban 2026. március 11-én.
Megsérült a PSG aranylabdás kulcsjátékosa a BL-döntő előtt

Ousmane Dembélé véhetően combizomhúzódást szenvedett.

Ousmane Dembélé megsérült a Paris Saint-Germain vasárnapi, szezonzáró bajnoki mérkőzésén, ami aggodalmat kelthet a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjére készülő párizsi csapatnál, illetve a szurkolók körében.

A francia támadó véhetően combizomhúzódást szenvedett csapata vasárnap esti, utolsó bajnoki fellépésén a fővárosi rangadón, amelyet amúgy a címét már korábban megvédő PSG 2-1-re elveszített a Paris FC ellen. A végleges diagnózis még várat magára, de sajtóhírek szerint a sérülés akár befolyásolhatja a gólerős játékos szereplését a londoni Arsenallal vívandó BL-finálén, amely május 30-án lesz a Puskás Arénában.

Közvetlenül a találkozó után Luis Enrique vezetőedző úgy fogalmazott, meg kell várni a hétfői viszgálat eredményét, de ő úgy gondolja, hogy csak fáradtság miatt adódott gondja Dembélének. A csatár mindenesetre nem sántikált, amikor a 27. percben lejött a pályáról és közvetlenül az öltözőbe ment.

A 29 éves játékos tagja a június 11-én rajtoló világbajnokságra nevezett francia válogatott keretnek is.

Szakértő: lesznek jelei annak, hogy szétesik a brit kormány
Sulyok Tamás: célkeresztbe kerültem, de nem csupán én, az államfői intézmény is

A második világháború óta tartó korszak zárul le: történelmi rakétaszállítmánnyal rukkolhat elő a világ egyik legerősebb hatalma

Óriási pénzt vett ki a cégéből Bochkor Gábor: anyagi helyzetéről vallott a legendás rádiós

At least six Americans exposed to Ebola during DR Congo outbreak

