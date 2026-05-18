Megsérült a PSG aranylabdás kulcsjátékosa a BL-döntő előtt

Ousmane Dembélé megsérült a Paris Saint-Germain vasárnapi, szezonzáró bajnoki mérkőzésén, ami aggodalmat kelthet a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjére készülő párizsi csapatnál, illetve a szurkolók körében.

A francia támadó véhetően combizomhúzódást szenvedett csapata vasárnap esti, utolsó bajnoki fellépésén a fővárosi rangadón, amelyet amúgy a címét már korábban megvédő PSG 2-1-re elveszített a Paris FC ellen. A végleges diagnózis még várat magára, de sajtóhírek szerint a sérülés akár befolyásolhatja a gólerős játékos szereplését a londoni Arsenallal vívandó BL-finálén, amely május 30-án lesz a Puskás Arénában.

Közvetlenül a találkozó után Luis Enrique vezetőedző úgy fogalmazott, meg kell várni a hétfői viszgálat eredményét, de ő úgy gondolja, hogy csak fáradtság miatt adódott gondja Dembélének. A csatár mindenesetre nem sántikált, amikor a 27. percben lejött a pályáról és közvetlenül az öltözőbe ment.

A 29 éves játékos tagja a június 11-én rajtoló világbajnokságra nevezett francia válogatott keretnek is.