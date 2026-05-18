Giorgia Meloni besokallt, levelet küldött Ursula von der Leyennek

Az újságokban megjelent idézetek szerint Meloni leszögezte, hogy Olaszország szükségesnek tartja a nemzeti mentesítési záradék ideiglenes alkalmazását az energetikai válság miatti rendkívüli intézkedésekre vonatkozóan is.

Meloni megjegyezte, hogy a stabilitási és növekedési paktum szerinti nemzeti mentesítési rendelkezést az Európai Bizottság tavaly már aktiválta annak érdekében, hogy egyes tagállamok képesek legyenek magasabb védelmi kiadásokra.

Giorgia Meloni vasárnap este küldte el a levelet Ursula von der Leyennek.

Az olasz kormányfő hangoztatta, hogy az energiaárak rendkívüli emelkedése a tagállamok ellenőrzési képességét meghaladó helyzetet teremtett.

„Nem tudjuk igazolni polgáraink előtt, hogy az Európai Unió, miközben pénzügyi rugalmasságot engedélyez a biztonsági és védelmi kiadások esetében, ugyanazt nem teszi meg a családok, dolgozók és vállalatok védelmében olyan energetikai válsággal szemben, amely súlyos csapást mérhet a gazdaságra”

– írta Giorgia Meloni.

Róma azt reméli, hogy amiként a védelmi kiadások esetében történt, a záradék életbe léptetésével más állami kiadások terén is eltérhet a túlzottdeficit-eljárás keretében jóváhagyott nettó kiadási pályától. Utóbbi a nemzeti össztermék legfeljebb 1,5 százalékának felelhet meg.

A Giorgia Meloni kormánya mandátuma utolsó évébe lépett a 2027-ben esedékes parlamenti választások előtt.

A miniszterelnök korábban elmondta, hogy a gazdasági stabilitást tartja kormánya kulcselemének, amelyet a jelentősen megemelkedett energiaárak veszélyeztetnek. Kormányzati adatok szerint havi egymilliárd eurót költenek csak az üzemanyagok csökkentett jövedékadóinak ellensúlyozására.