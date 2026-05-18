ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361
usd:
310.22
bux:
131809.02
2026. május 18. hétfő Alexandra, Erik
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az olasz kormányfõi hivatal sajtószolgálatának felvételén Giorgia Meloni olasz miniszterelnök videókapcsolaton vesz részt az Ukrajnát támogató országok vezetõinek az Ukrajna elleni orosz háború kitörésének negyedik évfordulója alkalmából tartott kijevi találkozóján Rómában 2026. február 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olasz miniszterelnöki hivatal sajtóirodája/Filippo Attili

Giorgia Meloni besokallt, levelet küldött Ursula von der Leyennek

Infostart / MTI

A megemelkedett energiaárak miatti rendkívüli körülményekre hivatkozva Giorgia Meloni olasz kormányfő a stabilitási és növekedési paktum ideiglenes felfüggesztését kérte az Ursula von der Leyennek az Európai Bizottság elnökének küldött levelében – jelentette az olasz sajtó hétfőn.

Az újságokban megjelent idézetek szerint Meloni leszögezte, hogy Olaszország szükségesnek tartja a nemzeti mentesítési záradék ideiglenes alkalmazását az energetikai válság miatti rendkívüli intézkedésekre vonatkozóan is.

Meloni megjegyezte, hogy a stabilitási és növekedési paktum szerinti nemzeti mentesítési rendelkezést az Európai Bizottság tavaly már aktiválta annak érdekében, hogy egyes tagállamok képesek legyenek magasabb védelmi kiadásokra.

Giorgia Meloni vasárnap este küldte el a levelet Ursula von der Leyennek.

Az olasz kormányfő hangoztatta, hogy az energiaárak rendkívüli emelkedése a tagállamok ellenőrzési képességét meghaladó helyzetet teremtett.

„Nem tudjuk igazolni polgáraink előtt, hogy az Európai Unió, miközben pénzügyi rugalmasságot engedélyez a biztonsági és védelmi kiadások esetében, ugyanazt nem teszi meg a családok, dolgozók és vállalatok védelmében olyan energetikai válsággal szemben, amely súlyos csapást mérhet a gazdaságra”

– írta Giorgia Meloni.

Róma azt reméli, hogy amiként a védelmi kiadások esetében történt, a záradék életbe léptetésével más állami kiadások terén is eltérhet a túlzottdeficit-eljárás keretében jóváhagyott nettó kiadási pályától. Utóbbi a nemzeti össztermék legfeljebb 1,5 százalékának felelhet meg.

A Giorgia Meloni kormánya mandátuma utolsó évébe lépett a 2027-ben esedékes parlamenti választások előtt.

A miniszterelnök korábban elmondta, hogy a gazdasági stabilitást tartja kormánya kulcselemének, amelyet a jelentősen megemelkedett energiaárak veszélyeztetnek. Kormányzati adatok szerint havi egymilliárd eurót költenek csak az üzemanyagok csökkentett jövedékadóinak ellensúlyozására.

Kezdőlap    Gazdaság    Giorgia Meloni besokallt, levelet küldött Ursula von der Leyennek

európai bizottság

felfüggesztés

ursula von der leyen

energiaár

giorgia meloni

stabilitási paktum

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Karácsony Gergely a budapesti olimpiáról: ha megállapodunk a kormánnyal, az emberek meggyőzése lesz hátra

Karácsony Gergely a budapesti olimpiáról: ha megállapodunk a kormánnyal, az emberek meggyőzése lesz hátra
Minden korábbinál határozottabban kiállt a budapesti olimpiai és paralimpiai rendezés mellett Karácsony Gergely. A főpolgármester a MOB közgyűlése után az InfoRádiónak adott interjúban egyértelművé tette, hogy a városhoz kell szabni a két kiemelt sporteseményt, nem fordítva, és hogy Budapesten kívüli helyszíneket is be lehetne vonni. Beszélt a szolidaritási adóról szóló egyeztetésekről és arról is, hogy a Fővárosi Közgyűlés hangvétele és munkája megváltozik.
Sulyok Tamás: célkeresztbe kerültem, de nem csupán én, az államfői intézmény is

Sulyok Tamás: célkeresztbe kerültem, de nem csupán én, az államfői intézmény is

Még a látszatát is kerülni kell a nem jogállami megoldásoknak Sulyok Tamás államfő szerint, akivel interjú jelent meg. „Teljesen világossá vált számomra, hogy komoly politikai igény jelent meg a köztársasági elnöki alkotmányos funkciójának újraértelmezésére.”
 

„Sok mindenben hazudott” – Magyar Péter újra kiállt Sulyok Tamás államfő ellen

Nyílt levelet írt Magyar Péternek a Nobel-díjas Krausz Ferenc

VIDEÓ
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas a mozgolódás Oroszország legfőbb szövetségesénél: elkezdték mozgatni a nukleáris fegyvereket

Hatalmas a mozgolódás Oroszország legfőbb szövetségesénél: elkezdték mozgatni a nukleáris fegyvereket

Fehéroroszország Oroszországgal együttműködve hadgyakorlatokat kezdett hétfőn, amelyek során arra akarják kiképezni a fegyveres erőket, hogyan kell a terepen bevetésre előkészíteni az ország területére telepített orosz atomfegyvereket - közölte a fehérorosz védelmi minisztérium.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meghökkentő órabérrel csábítják a fiatalokat a magyar tengernél és a fővárosban: mutatjuk a legjobban fizető állásokat

Meghökkentő órabérrel csábítják a fiatalokat a magyar tengernél és a fővárosban: mutatjuk a legjobban fizető állásokat

A fővárosban, illetve a Balatonnál is magasabb fizetésre számíthatnak a nyári szünetben munkát vállaló diákok, de szektoronként is vannak komoly eltérések.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

On Monday Iran said it had responded to the latest US proposal and that exchanges with Washington were continuing.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 18. 11:51
Nagy hír a hazai revolutosoknak
2026. május 18. 11:28
Diákok! Ennyi lesz az órabér nyáron
×
×