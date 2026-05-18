2026. május 18. hétfő Alexandra, Erik
Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezetõ igazgatója beszédet mond az energiabiztonság jövõjérõl tartott nemzetközi konferencián Londonban 2025. április 24-én. A Nemzetközi Energiaügynökség és a brit kormány által közösen szervezett, kétnapos fórum az energiabiztonságot befolyásoló geopolitikai, technológiai és gazdasági tényezõk hatásait vizsgálja.
Nyitókép: MTI/EPA/Bloomberg pool/Chris J. Ratcliffe

Gyorsan apadnak az olajkészletek – itt a figyelmeztetés

Infostart / MTI

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása miatt gyors ütemben csökkennek a globális kereskedelmi olajkészletek, amelyek a jelenlegi felhasználás mellett már csak néhány hétre elegendőek – figyelmeztetett hétfőn Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezérigazgatója Párizsban.

Birol a G7 pénzügyi találkozójának helyszínén újságíroknak nyilatkozva elmondta: a stratégiai olajtartalékok felszabadítása napi 2,5 millió hordóval növelte a globális olajkínálatot, de ezek a készletek nem korlátlanok. Hozzátette: az északi féltekén induló tavaszi vetési és nyári utazási szezon tovább gyorsíthatja a kereskedelmi készletek csökkenését, mivel növekszik a dízel, a műtrágya, a repülőgép-üzemanyag és a benzin iránti kereslet.

A vezérigazgató rámutatott: az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásai előtt még jelentős túlkínálat jellemezte az olajpiacot, a kereskedelmi készletek is magas szinten álltak, a háború azonban gyorsan megváltoztatta a piaci helyzetet.

Birol hozzáfűzte:

jelenleg jelentős eltérés látható a tényleges olajpiaci helyzet és a pénzügyi piacok árazása között.

A Nemzetközi Energiaügynökség múlt héten közzétett havi olajpiaci jelentésében arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti konfliktus miatt idén a globális olajkínálat elmaradhat a kereslettől, miközben a készletek rekordütemben csökkennek. Az IEA korábban még olajpiaci többlettel számolt 2026-ra.

Az IEA adatai szerint a globális olajkészletek márciusban és áprilisban rekordütemben, összesen 246 millió hordóval csökkentek. A 32 tagországot tömörítő szervezet márciusban története legnagyobb stratégiai készletfelszabadításáról döntött: összesen 400 millió hordó piacra engedésével igyekezett stabilizálni az olajpiacot.

Szlávik János elmondta, mit kell tudniuk a nyaralást tervezőknek a hantavírusról

Vizsgálják, hogy a múlt héten evakuált óceánjáró hajón terjedő hantavírus egy emberre ragályosabb változat-e – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője. Beszélt arról is, hogy van-e hantavírus járvány, és Dél-Amerikába biztonságos-e utazni.
 

Tisza-kormány: az előző kormány meghamisította az idei költségvetést

Véget ért a Tisza-kormány második ülése, melyet követően sajtótájekoztatót tartanak a kormányszóvivők, valamint Magyar Péter miniszterelnök. Az eseményen kiderült, hogy például az előző építési minisztérium költségvetésébe nem volt betervezve 286 milliárd forintnyi kiadás. Az üzemanyagok védett ára kapcsán a kormányfő úgy vélekedett, hogy ezt az intézkedést nem lehet a végletekig fenntartani, mert hosszabb távon ezt is a magyar emberek fizetik meg.

