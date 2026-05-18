Gyorsan apadnak az olajkészletek – itt a figyelmeztetés

Birol a G7 pénzügyi találkozójának helyszínén újságíroknak nyilatkozva elmondta: a stratégiai olajtartalékok felszabadítása napi 2,5 millió hordóval növelte a globális olajkínálatot, de ezek a készletek nem korlátlanok. Hozzátette: az északi féltekén induló tavaszi vetési és nyári utazási szezon tovább gyorsíthatja a kereskedelmi készletek csökkenését, mivel növekszik a dízel, a műtrágya, a repülőgép-üzemanyag és a benzin iránti kereslet.

A vezérigazgató rámutatott: az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásai előtt még jelentős túlkínálat jellemezte az olajpiacot, a kereskedelmi készletek is magas szinten álltak, a háború azonban gyorsan megváltoztatta a piaci helyzetet.

Birol hozzáfűzte:

jelenleg jelentős eltérés látható a tényleges olajpiaci helyzet és a pénzügyi piacok árazása között.

A Nemzetközi Energiaügynökség múlt héten közzétett havi olajpiaci jelentésében arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti konfliktus miatt idén a globális olajkínálat elmaradhat a kereslettől, miközben a készletek rekordütemben csökkennek. Az IEA korábban még olajpiaci többlettel számolt 2026-ra.

Az IEA adatai szerint a globális olajkészletek márciusban és áprilisban rekordütemben, összesen 246 millió hordóval csökkentek. A 32 tagországot tömörítő szervezet márciusban története legnagyobb stratégiai készletfelszabadításáról döntött: összesen 400 millió hordó piacra engedésével igyekezett stabilizálni az olajpiacot.