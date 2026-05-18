2026. május 18. hétfő Alexandra, Erik
foci labdarúgás szöglet
Nyitókép: Pixabay

Menesztették a megosztó nyilatkozatairól ismert vezetőedzőt

Infostart

Menesztette Albert Riera vezetőedzőt a német labdarúgó-bajnokságban nyolcadik helyen végzett Eintracht Frankfurt vezetősége.

A spanyol szakemberrel együtt távozik honfitársa, Pablo Arteta és az olasz Lorenzo Dolcetti másodedző is. A döntést a VfB Stuttgarttal szombaton játszott 2–2-es döntetlent követően, vasárnap hozta meg a klubvezetőség, mert a csapat lemaradt a nemzetközi kupaszereplésről.

„Közös elemzés után arra jutottunk, hogy azonnali hatállyal befejezzük együttműködésünket” – erősítette meg Markus Krösche sportigazgató a klub közleményében.

„Őszinte hálánk a szakmai stábnak, ugyanakkor a teljesítményünk elemzése után arra a következtetésre jutottunk, hogy a következő szezonra más irányt szeretnénk választani” – jelentette ki.

Riera és stábja februárban vette át a csapat irányítását, tavasszal négy győzelem, illetve öt-öt döntetlen és vereség volt az Eintracht mérlege.

Az együttműködés megszakításának hátterében vélhetően nem csupán az eredménytelenség állt, hanem az is, hogy Riera időnként megosztó nyilatkozatot tett. Áprilisban például azt mondta, hogy a védekezést tekintve „Európa legrosszabb csapatát” örökölte meg februárban. Egyes hírek szerint megromlott a kapcsolata a játékosokkal, és ellentmondásos lépése volt, hogy a kispadra ültette Mario Götzét, a 2014-es világbajnokság döntőjének gólszerzőjét, éppen azelőtt, hogy a rutinos játékos szerződéshosszabbítását hivatalossá tették.

Szakértő: lesznek jelei annak, hogy szétesik a brit kormány

Egyelőre Keir Starmer mögött támogatás van a kormányon belül, és úgy tűnik, túl sok a fellépni látszó ellenjelölt ahhoz, hogy sikeres legyen egy kormányfőváltási kísérlet. De a helyzet napról napra változhat Gálik Zoltán külpolitikai szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense szerint, Wes Streeting emblematikus egészségügyi miniszter kiszállása is egy ilyen jel lehet.
Sulyok Tamás: célkeresztbe kerültem, de nem csupán én, az államfői intézmény is

Még a látszatát is kerülni kell a nem jogállami megoldásoknak Sulyok Tamás államfő szerint, akivel interjú jelent meg. „Teljesen világossá vált számomra, hogy komoly politikai igény jelent meg a köztársasági elnöki alkotmányos funkciójának újraértelmezésére.”
 

2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Kiszivárgott: Amerika elfogadhatta az iráni olajszankció feloldását!

A Tasnim félhivatalos iráni hírügynökség szerint az Egyesült Államok elfogadta az Iránnal szembeni olajszankciók felfüggesztését a tárgyalási időszak alatt. A tárgyalódelegációhoz közel álló forrás szerint Washington a korábbi álláspontjával ellentétben az új szövegben már beleegyezett az olajszankciók ideiglenes feloldásába. Irán továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy valamennyi szankció feloldása az amerikai kötelezettségvállalások része legyen, míg az Egyesült Államok ideiglenes OFAC-mentességet javasolt a végleges megállapodásig.

Penzcentrum.hu
Hatalmas leépítésbe kezdett az IKEA: rengeteg dolgozó veszíti el az állását, ezzel indokolták a döntést

Az Inter IKEA, amely világszerte 63 országban adja licencbe az IKEA márkanevet a franchise-partnereinek, 850 munkahely megszüntetését jelentette be.

At least six Americans exposed to Ebola during DR Congo outbreak

One of the six Americans believed to have been exposed is experiencing symptoms, according to media reports.

