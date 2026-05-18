HUNGEXPO: megnyílt a nemzetközi ipari szakkiállítás

Huszonkét ország több mint háromszáz kiállítója mutatkozik be az idei IPAR NAPJAI, MACH TECH és AUTOMOTIVE HUNGARY kiállításokon, amely olyan témákat helyez a fókuszba, mint az Ipar 4.0, az automatizálás, robotika, ipari digitalizáció és az innovatív gyártási technológiák, hegesztéstechnika, felületkezelés, logisztika és munkavédelem.

Az esemény egyben lehetőséget biztosít a hazai és nemzetközi ipari vállalatoknak, hogy bemutassák legújabb fejlesztéseiket, költség- és energiahatékony megoldásaikat, kapcsolatokat építsenek és új üzleti együttműködéseket alakítsanak ki – olvasható a szervezők közleményében.

A rendezvény egyik legfontosabb eleme lesz idén is az Application Zone integrated by HUNIFY Laboratories Kft. – egy „mini gyár”, egy automata gyártósor, amely több cég technológiáját kapcsolja össze. A látogatók így egy jól bejárható területen figyelhetik meg a különböző cégek termékeit, működés közben. Megismerkedhetnek a gyártás részfolyamataival, és könnyebben hozhatnak döntést beruházásaikról.

Az AppZone-ban számos szakterület kap helyet, köztük a fémmegmunkálás, automatizálás, adatvizualizáció, méréstechnika, robottechnika, jelöléstechnika, valamint csomagolástechnika.

Találkozik a szakma

Az IPAR NAPJAI és MACH TECH 2026-ban is több szakmai fórumnak, továbbképzésnek ad helyet. A kiemelt témák között szerepel a munkavédelem, a digitalizáció és az energetika. A gazdag szakmai program keretében a többi között a VÉDŐHÁLÓ BUDAPEST Konferencia és a DigiLean előadásai várják az iparági szakembereket.

Az A pavilonban elhelyezett színpadon a kiállítás mind a négy napján izgalmas témákkal várják a látogatókat, az ipari együttműködés, a robotika vagy éppen a jövő energiája témákban.

Itt debütál a „Kőbányától az űriparig” – egy, a városrészre optimalizált ipari klaszter, amelyben a X. kerület iparának több mint száz évre visszatekintő szereplői, a globális technológiai innováció képviselői mutatkoznak be. Ezek a vállalatok a Kőbányai Önkormányzattal közösen mutatják meg, „hogyan válik a tapasztalat és nyitottság versenyelőnnyé a legmodernebb technológiák világában.

Az esemény vendége lesz, és a beszélgetésen részt vesz Kapu Tibor, a HUNOR-program kutatóűrhajósa is.

Hungexpo

Különleges eseménynek ígérkezik az Ember-robot együttműködés: Álom vagy valóság? című bemutató, amelyet a kiállítás idején két alkalommal is a színpadon tekinthetnek meg a látogatók. Ezen humanoid és négy lábú robotokat mutatnak be működés közben az ELTE Etológiai Tanszék és az Infuze Technologies Kft munkatársai.

A kiállításon rendezik a Budapesti és Pest Vármegyei Mérnöki Kamara szervezésében Az E-mobilitásról másképpen elnevezésű konferenciát, amely egyben gépészeti, közlekedési, elektrotechnikai és energetikai szakmai továbbképzés.

A hagyományokhoz híven a szervező Hungexpo 2026-ban is NAGYDÍJ-jal jutalmazza a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt, legkiemelkedőbbnek tartott innovációkat, amelyeket a látogatók a kiállításon is megtekinthetnek.

A versenyen bármely, korszerű hazai forgalmazású termék, eljárás, műszaki szolgáltatás indulhatott, amely beleillik a kiállítás tematikájába.

Az 2026-os Nagydíj nyertesei:

A Novum Informatikai Kft. NOVUM CNC szerszámgép szimulátor termékcsaládja, amely a gyártást megelőző szimulációval jelentősen csökkenti a későbbi selejt lehetőségét.

A Phoenix Mecano Kecskemét Kft. átlátszó fűthető fóliája, Metal Mesh technológiával, amely finom mikroszerkezetű fémhálós struktúrájával egyenletes hőeloszlást biztosít minimális energiafelhasználás mellett.

Az UE Systems Inc. OnTrak Wireless elnevezésű teljesen integrált, vezeték nélküli ultrahangos megoldása, amely ötvözi a valós idejű állapotfelügyeletet az állapotalapú kenéssel; intelligens szenzorok és felhőalapú analitika segítségével korán felismeri a hibákat, optimalizálja a kenési folyamatokat, és lehetővé teszi a karbantartó csapatok számára, hogy bárhonnan gyorsabb, adatvezérelt döntéseket hozzanak a berendezések állapotáról, miközben csökkentik az állásidőt.

A Smartus Zrt. szabadalmazott Duraxim eljárása, amely új szintre emeli az acéltartók tervezését: a szabványos gerendák gerinclemezét veszteségmentes vágási mintával alakítja át, így nagy merevségű, cellás belső szerkezetű, változó keresztmetszetű tartók hozhatók létre.

A SolvElectric Technologies Kft. SolveAir légfertőtlenítő eszközcsaládja, a SolveAir UNI és SolveAir MAX, amely hatékony védelmet nyújta a vírusok és baktériumok, valamint a pollenek és penészgombaspórák ellen is.

A Werth Magyarország Kft. HandySCAN 3D | EVO elnevezésű újdonsága, egy integrált 4.3 hüvelykes érintőképernyő és a grafikus felhasználói felület (GUI), amely lehetővé teszi a pontfelhő paraméterek beállítását/kezelését közvetlenül az eszközről, valamint a felvett pontfelhő valós idejű megjelenítését minimalizálva a számítógéphez való visszatérés szükségességét.

A 2026-os Különdíj nyertesei:

HEITEC Hungary Kft.

Oxyma Systems Kft.

Elismerő oklevelet nyertek:

HIWIN GmbH

KL-SYSTEM Kft.

TRUMPF Hungary Kft.

Az IPAR NAPJAI jelentőségét mutatja, hogy több kiállító először itt mutatja be legújabb fejlesztéseit.

A különböző területeket érintő újítások jól mutatják az ipar jelenlegi fejlődési irányait: a digitalizációt, az adatvezérelt működést és az energiahatékonyság egyre hangsúlyosabb szerepét.

A fejlesztések középpontjában az intelligens monitoring rendszerek állnak, amelyek képesek optimalizálni a folyamatokat és csökkenteni az állásidőt, mint a Novum CNC szerszám szimulátora vagy az UE Systems Inc. OnTrak Wireless rendszere. Kiemelt cél a fenntarthatóság, a környezetbarát működés is. A megoldások közös jellemzője a modularitás és az egyszerű integrálhatóság.