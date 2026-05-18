Letették az 1,3 milliárd forintnyi óvadékot az ukrán elnöki iroda volt vezetőjéért

Jermak az Ukrinform szerint azt mondta az Ukrajinszka Pravda hírportálnak, hogy fizetős zárkában ült, és nem tudja, ki fizette be helyette a vagyoni biztosítékot. A hírportál értesülései szerint Jermakért az óvadék összegének nagy részét hét magán- és hét jogi személy tette le. Az NV című kiadvánnyal viszont a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróságon azt közölték, hogy Jermak óvadékát 300 magán- és jogi személy fizette be, ami szokatlanul nagy szám.

Az összeget befizetők többsége nem közszereplő, ezért a bíróságnak nincs joga nyilvánosságra hozni a nevüket – tették hozzá.

Jermak ügyvédje, Ihor Fomin azt mondta a kiadványnak, hogy az óvadékra még a szükségesnél is többet gyűjtöttek össze: 154 millió hrivnyát. Fomin szintén nem nevezte meg azokat, akik pénzt adtak az óvadékra, mivel szavai szerint a befizetők így is óriási nyomás alatt állnak, és erre nem adtak engedélyt.

A volt elnöki irodavezetőt május 11-én gyanúsították meg a korrupcióellenes hatóságok azzal, hogy többedmagával pénzmosásban vett részt. Másnap további hat személy is gyanúsítást kapott ugyanezen ügyben, köztük egy volt miniszterelnök-helyettes is. A nyomozás adatai szerint 2021-2025 között a gyanúsítottak több mint 460 millió hrivnyát (4,3 milliárd forint) legalizáltak egy nyaralópark felépítésével a Kijev környéki Kozin településen.

Május 14-én a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság elrendelte Jermak előzetes letartóztatását 140 millió hrivnya összegű óvadék ellenében. Jermak akkor kijelentette, hogy nincs pénze a kifizetésére.

Jermak tavaly november végén mondott le tisztségéről, amelyet 2020 februárja óta töltött be. Lemondása előtt házkutatást tartottak nála az energetikai szektorban feltárt nagy horderejű korrupciós ügy kapcsán, de akkor nem lett gyanúsított.

Távozását posztjáról azzal indokolta: nem akarja, hogy belső problémák eltereljék a figyelmet az Ukrajna ellen indított orosz agresszióról és az ország védelméről. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonnal elfogadta lemondását.