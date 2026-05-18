Apró, bosszantó hibákon ment el – csalódott kézisek értékelték a vb-selejtező elbukását

A magyar férfi kézilabda-válogatott nem jutott ki a januári, olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, mivel a csütörtöki 31–29-es idegenbeli vereség után vasárnap, Veszprémben csak egy góllal, 31–30-ra győzte le Szerbiát a selejtező visszavágóján. A magyar csapat még abban bízhat, hogy esetleg szabadkártyát kap a jövő évi tornára.

Bánhidi Bence a párharc után a magyar szövetség Facebook-oldalán értékelte a két mérkőzést. Mint mondta, túl sokat hibáztak a visszavágó hajrájában, ami megpecsételte a sorsukat. A Szeged beállója szerint sokkal több volt a hazai mérkőzésben, a nüanszok azonban ezúttal nem az ő javukra döntöttek. Főleg arra utalt ezzel, hogy a legtöbb kipattanót kivédték a szerb kapusok vagy hozzájuk pattant a labda. Sajnálatát fejezte ki amiatt is, hogy a végjátékban több szituációban is volt labdaeladásuk, amit a vendégek kíméletlenül kihasználtak, a javításra pedig már nem volt lehetőség.

A háromszoros magyar bajnok kézilabdázó hozzátette: a kétgólos idegenbeli vereség miatt ugyan nagy nyomás volt a magyar válogatotton, de azt gondolja,

a saját kezükben volt a sorsuk a hazai visszavágón, és önkritikusan elismerte, hogy a végjátékot elrontották.

Bánhidi Bence is bízik benne, hogy még megkaphatják a szabadkártyát a 2027-es vb-re, ami nagyon fontos lenne az olimpiai kvalifikáció szempontjából. „Nagyon reménykedem benne, hogy a miénk lesz. Másban egyelőre nem tudunk bízni” – jegyezte meg a beálló.

Sipos Adrián is egyetértett abban, hogy apró hibák vezettek a kieséshez. Azt gondolja, egy-egy szituációban jobban kellett volna koncentrálniuk. Ha egy kihagyott hetest vagy ziccert belőnek, ha eggyel többet véd valamelyik magyar kapus vagy sikerült volna kivédekezni egy vagy két szerb támadást, másképp alakult volna a veszprémi mérkőzés. Sokszor ilyen apró dolgokon múlik az, hogy ki örülhet az adott meccs végén, akár egy eladott labdán vagy egy odavetődés elmaradásán is elúszhat a siker, jelen esetben három góllal kellett volna győzni a vb-re való kijutáshoz.

„Ha több ilyen hiba becsúszik, akkor sajnos egy olyan jó játékosokból álló csapat ellen, mint amilyen a szerb válogatott, benne van, hogy ők nyernek. Tényleg apró dolgokon ment ez el, hiszen nem az történt, hogy megvertek minket tíz góllal, és akkor azt lehetett volna mondani, hogy sokkal erősebbek voltak. Nem ez történt, apróbb nüanszokon múlik egy-egy mérkőzés” – mondta a német Melsungen védője.

A jövő évi lesz a 30. férfi kézilabda-világbajnokság, melyet Németországban rendeznek. A magyarok eddig 22 alkalommal voltak résztvevők, a legjobb eredményük az 1986-os ezüstérem. Legutóbb, tavaly januárban a negyeddöntőig jutottak a horvát–dán–norvég közös rendezésű tornán. A 2027-es vb győztese automatikusan kijut a 2028-as Los Angeles-i olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig 2028 tavaszán részt vehetnek az olimpiai selejtezőtornán.

A 2028-as Eb aranyérmese szintén ott lehet a következő ötkarikás játékokon, a kontinensviadalról pedig további két válogatott ugyancsak részt vehet a kvalifikációs tornák egyikén, vagyis még nem kell végérvényesen lemondania az olimpiai álmokról a magyar válogatottnak.

A cikk alapjául szolgáló összefoglalót Szabó Gergő készítette.