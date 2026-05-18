Ukrajnában elfogott szexuális bűnözőt adtak ki Magyarországnak – videó

Eredményes nemzetközi bűnügyi együttműködés eredményeként az ukrán hatóságok elfogták P. Szilárdot, aki ellen a Székesfehérvári Törvényszék nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki.

A férfit a magyar bíróság jogerősen hét év fegyházbüntetésre ítélte egy nevelése, gondozása alatt álló, 12. életévét be nem töltött gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt. Az elítélt a büntetés végrehajtásának megkezdése előtt elérhetetlenné vált, ezért a magyar hatóságok nemzetközi körözését kezdeményezték.

A körözött férfi felkutatása érdekében az Interpol Magyar Nemzeti Iroda és az Interpol Ukrán Nemzeti Iroda folyamatos szakmai egyeztetést folytatott. Az együttműködés eredményeként az ukrán hatóságok 2026. január 13-án Ukrajna területén fogták el.

P. Szilárd kiadatására a magyar hatóságok számára 2026. május 15-én került sor.

Az elfogás sikeréhez jelentős mértékben hozzájárult a két ország bűnüldöző szervei közötti gyors és hatékony információcsere, valamint az Interpol nemzeti irodái közötti szakmai együttműködés.