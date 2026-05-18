Rendőrségi fotó egy Ukrajnából Magyarországra szállított személyről.
Nyitókép: Police.hu

Ukrajnában elfogott szexuális bűnözőt adtak ki Magyarországnak – videó

Gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt Magyarországon elítélt, majd Ukrajnában elfogott férfit adtak ki a magyar hatóságoknak – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a rendőrség honlapján.

Eredményes nemzetközi bűnügyi együttműködés eredményeként az ukrán hatóságok elfogták P. Szilárdot, aki ellen a Székesfehérvári Törvényszék nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki.

A férfit a magyar bíróság jogerősen hét év fegyházbüntetésre ítélte egy nevelése, gondozása alatt álló, 12. életévét be nem töltött gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt. Az elítélt a büntetés végrehajtásának megkezdése előtt elérhetetlenné vált, ezért a magyar hatóságok nemzetközi körözését kezdeményezték.

A körözött férfi felkutatása érdekében az Interpol Magyar Nemzeti Iroda és az Interpol Ukrán Nemzeti Iroda folyamatos szakmai egyeztetést folytatott. Az együttműködés eredményeként az ukrán hatóságok 2026. január 13-án Ukrajna területén fogták el.

P. Szilárd kiadatására a magyar hatóságok számára 2026. május 15-én került sor.

Az elfogás sikeréhez jelentős mértékben hozzájárult a két ország bűnüldöző szervei közötti gyors és hatékony információcsere, valamint az Interpol nemzeti irodái közötti szakmai együttműködés.

Szlávik János elmondta, mit kell tudniuk a nyaralást tervezőknek a hantavírusról

Vizsgálják, hogy a múlt héten evakuált óceánjáró hajón terjedő hantavírus egy emberre ragályosabb változat-e – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője. Beszélt arról is, hogy van-e hantavírus járvány, és Dél-Amerikába biztonságos-e utazni.
 

Beigazolódott a legrosszabb: már a szomszédunkban van a hantavírus, és ez nem minden

Hantavírus: 30 országban 440 ember áll megfigyelés alatt

Tisza-kormány: az előző kormány meghamisította az idei költségvetést

Véget ért a Tisza-kormány második ülése, melyet követően sajtótájekoztatót tartanak a kormányszóvivők, valamint Magyar Péter miniszterelnök. Az eseményen kiderült, hogy például az előző építési minisztérium költségvetésébe nem volt betervezve 286 milliárd forintnyi kiadás. Az üzemanyagok védett ára kapcsán a kormányfő úgy vélekedett, hogy ezt az intézkedést nem lehet a végletekig fenntartani, mert hosszabb távon ezt is a magyar emberek fizetik meg.

Több nagy horderejű ügyben döntött a kormány: az uniós pénzek és az azbesztszennyezés is terítékre került

Második kormányülését tartotta hétfőn a Tisza-kormány, melynek döntéseiről sajtótájékoztatón számoltak be.

At least 100 deaths reported in Ebola outbreak in DR Congo as six Americans exposed

One of the six Americans is experiencing symptoms, according to media reports. One province in Congo reports 390 cases.

