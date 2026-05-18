ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.04
usd:
310.39
bux:
131484.98
2026. május 18. hétfő Alexandra, Erik
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Niccoló Salvi által építtetett, híres Trevi-kút Rómában.
Nyitókép: Unsplash

Olaszország gyakorlatilag leállt

Infostart / MTI

A közlekedési, egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is csatlakoztak a hétfő reggel kezdődött általános sztrájkhoz, amelyet a szakszervezetek béremelést, a háborús kiadások csökkentését és a jóléti rendszer megerősítését követelve hirdettek meg.

Az egynapos sztrájk nem érinti a légiközlekedést.

A vasúti dolgozók munkabeszüntetése este kilenc óráig tart. Biztosítottak a nagy sebességű járatok, valamint a repülőtereket a városokkal összekötő gyorsvonatok.

A tömegközlekedés minden városban más és más idősávban áll le. Rómában a reggeli és az esti órákban garantált a buszok, villamosok, metrók közlekedése.

A sztrájkhoz csatlakoztak az egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is.

A munkabeszüntetést az USB szakszervezeti tömörülés hirdette meg. A több mint 250 ezer tagot számláló érdekképviselet közleménye szerint a sztrájkkal arra akarják felhívni a kormány figyelmét, hogy a háborús kiadások miatt az „olasz dolgozók bére értékét veszítette, a közegészségügyi intézmények orvosok és ápolók nélkül maradtak, az iskolák elszegényedtek, a jóléti szolgáltatások csökkentek, miközben a lakbérek emelkedtek, az árak elszaladtak, az üzemanyag árak pedig egyre nagyobb terhet jelentenek a családok számára”.

Kezdőlap    Külföld    Olaszország gyakorlatilag leállt

sztrájk

bér

olasz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Sok mindenben hazudott” – Magyar Péter újra kiállt Sulyok Tamás államfő ellen
Reagálás

„Sok mindenben hazudott” – Magyar Péter újra kiállt Sulyok Tamás államfő ellen
„Magyarországnak viszont olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez és minden magyarhoz hű. A legszegényebbhez és a legelesettebbhez is.”
 

Sulyok Tamás: célkeresztbe kerültem, de nem csupán én, az államfői intézmény is

Nyílt levelet írt Magyar Péternek a Nobel-díjas Krausz Ferenc

Magyar Péter: a Lázár-minisztériumban talált dolgok miatt feljelentést teszünk

Érvényes-e Havasi Bertalan felmentése? – Magyar Péter is reagált

Gyorsít a kormány, máris itt a következő kormányülés és a sajtótájékoztató

VIDEÓ
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fény derült Donald Trump egyik legmeglepőbb befektetésére

Fény derült Donald Trump egyik legmeglepőbb befektetésére

Donald Trump amerikai elnök első negyedéves vagyonnyilatkozatából kiderült, hogy a technológiai óriások – mint az Nvidia, az Amazon vagy az Apple – részvényei mellett egy japán, futószalagos sushiétterem-hálózatban is részesedést szerzett - jelentette a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így foglalhatsz pofátlanul olcsón rengeteg hazai szállodában: itt a trükk, amit a profik használnak

Így foglalhatsz pofátlanul olcsón rengeteg hazai szállodában: itt a trükk, amit a profik használnak

A szállodaipar egyszerre próbál alkalmazkodni a rövid távú lakáskiadás túlszabályozásához, a generációváltással járó élményorientált kereslethez.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

Iranian media reports the US has not made concrete concessions in response to Tehran's latest proposals.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 18. 09:03
Orbán Viktoron köszörüli a nyelvét az északmacedón ellenzék vezetője
2026. május 18. 08:12
Szakadékba zuhant egy fiatal motoros, már nem tudták megmenteni
×
×