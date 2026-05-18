Olaszország gyakorlatilag leállt

Az egynapos sztrájk nem érinti a légiközlekedést.

A vasúti dolgozók munkabeszüntetése este kilenc óráig tart. Biztosítottak a nagy sebességű járatok, valamint a repülőtereket a városokkal összekötő gyorsvonatok.

A tömegközlekedés minden városban más és más idősávban áll le. Rómában a reggeli és az esti órákban garantált a buszok, villamosok, metrók közlekedése.

A sztrájkhoz csatlakoztak az egészségügyi dolgozók és a pedagógusok is.

A munkabeszüntetést az USB szakszervezeti tömörülés hirdette meg. A több mint 250 ezer tagot számláló érdekképviselet közleménye szerint a sztrájkkal arra akarják felhívni a kormány figyelmét, hogy a háborús kiadások miatt az „olasz dolgozók bére értékét veszítette, a közegészségügyi intézmények orvosok és ápolók nélkül maradtak, az iskolák elszegényedtek, a jóléti szolgáltatások csökkentek, miközben a lakbérek emelkedtek, az árak elszaladtak, az üzemanyag árak pedig egyre nagyobb terhet jelentenek a családok számára”.