Karácsony Gergely az InfoRádióban a budapesti olimpiáról: ha megállapodunk a kormánnyal, az emberek meggyőzése lesz hátra

Karácsony Gergely az InfoRádiónak adott interjújában elmondta: örül annak, hogy az olimpia ügye nem lett témája a választási kampánynak tavasszal, szerinte az „egy túl hosszú, túl nemes cél ahhoz, hogy elsüllyedjen a választási kampány viharaiban”. Úgy érzi azonban, hogy a választási eredménytől függetlenül Budapest főpolgármestereként kötelessége elindítani azt a társadalmi párbeszédet, ami egy olimpia megrendezéséhez kell.
Az olimpiához mindenesetre két pillér már a kormány teljes felállása előtt adott:
- a MOB
- a főváros.
Karácsony Gergely ki is jelentette: mindkét pillér elkötelezett abban, hogy Budapest megszerezze a következő európai olimpiai játékok (2036/2040) megrendezésének jogát, erről kell tárgyalni majd a kormánnyal.
„Az az elképzelés kezd kirajzolódni, hogy semmit nem építünk az olimpia miatt, amire egyébként ne lenne szüksége a városnak. A költségvetési korlátok mindig rövidebbek, mint a fantáziánk lenne, de a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sem támogat már – nagyon helyesen – olyan beruházásokat, amelyek megerőszakolják a városokat, vagy amelyek túl nagy terhet raknak a közösségekre, hiszen ezáltal óriási politikai vitákat is kiváltanak” – húzta alá a főpolgármester. A fenntarthatósági irányelvet ő is támogatja, ilyen koncepció kidolgozásában lenne partner.
Ami pedig a részleteket illeti: nagy sportinfrastruktúra-bővítésre szerinte már nincs szükség Magyarországon, Budapesten az elmúlt években intenzív munka folyt e téren, ami így pozitív adottság, mert „már csak a várost kell fejlesztenünk”, hogy ugyanezen a szinten legyen az infrastruktúra egésze is.
Továbbá: nem csupán Budapestben kell szerinte gondolkodni, hanem egy „nagyjából 200 kilométeres körben”, ami még mindig közelséget jelent más olimpiákhoz képest, mivel két órán belül bármelyik olimpiai helyszín elérhető lenne. Szerinte
- Szeged alkalmas lehet a kajak-kenu- és az evezős versenyek lebonyolítására,
- a Felvidék (Szlovákia) vagy egyes ausztriai helyszínek is bevonhatók lennének a „kárpát-medencei elképzelésbe”.
„Nyilván ezt meg kell beszélni az ottani barátainkkal” – jegyezte meg Karácsony Gergely.
Az olimpián kívül
Persze az olimpia mellett, illetve azzal akár összefüggésben is vannak más témák is a kormány és a főváros között, ezek ráadásul sokkal sürgősebbek:
- a Diákváros,
- a HÉV-felújítás, valamint
- a villamoshálózat bővítése.
„Kapunk egy nagyon jó múzsát a határidővel, hiszen ezeknek nyilván el kell készülniük az olimpiáig, de ez egyáltalán nem lehetetlen küldetés. És mivel a legtöbb beruházás nemcsak a budapesti, a magyar, hanem az európai uniós fejlesztési stratégiába is illeszkedik, ezért egy jelentős részét egyébként európai uniós forrásból is meg lehet csinálni. Nem mindent, de nagyon sok mindent” – folytatta.
Megérti, hogy most „ezer ügy feltorlódott a kormány asztalán”, és most épp nem a legsürgősebb az olimpia a fővárosnak sem, Budapesten ugyanis pénzügyi problémákat is „meg kell beszélni”. A következő európai olimpia szerinte így is lehet majd Budapesten. (Ismert: 2028-ban Los Angelesben, 2032-ben az ausztráliai Brisbane-ben lesz olimpia.) Arra, hogy a kormánnyal véglegesítsék a partnerséget, szerinte az év végéig volna idő.
Meggyőzni az embereket
De van még valami: meggyőzni a magyarokat, budapestieket és másokat.
„Biztos vagyok abban, hogy ha el tudjuk mondani a fenntartható koncepció részleteit, és azt, hogy nem az olimpiára szabjuk a várost, hanem fordítva, akkor nagy társadalmi támogatottsága lehet az ügynek, ami döntő tényező, mert az olimpiai mozgalom teljes joggal azokat a városokat veszi komolyan, akik komolyan veszik a lakosságukat is ezekben az ügyekben. Tehát azt remélem, hogy ha összeáll egy politikai egység pártokon, kormányzatokon, olimpiai mozgalmakon átívelő módon, akkor meg tudjuk győzni a budapestieket arról, hogy ez egy jó dolog.”
A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.