Karácsony Gergely az InfoRádióban a budapesti olimpiáról: ha megállapodunk a kormánnyal, az emberek meggyőzése lesz hátra

Karácsony Gergely az InfoRádiónak adott interjújában elmondta: örül annak, hogy az olimpia ügye nem lett témája a választási kampánynak tavasszal, szerinte az „egy túl hosszú, túl nemes cél ahhoz, hogy elsüllyedjen a választási kampány viharaiban”. Úgy érzi azonban, hogy a választási eredménytől függetlenül Budapest főpolgármestereként kötelessége elindítani azt a társadalmi párbeszédet, ami egy olimpia megrendezéséhez kell.

Az olimpiához mindenesetre két pillér már a kormány teljes felállása előtt adott:

a MOB a főváros.

Karácsony Gergely ki is jelentette: mindkét pillér elkötelezett abban, hogy Budapest megszerezze a következő európai olimpiai játékok (2036/2040) megrendezésének jogát, erről kell tárgyalni majd a kormánnyal.

„Az az elképzelés kezd kirajzolódni, hogy semmit nem építünk az olimpia miatt, amire egyébként ne lenne szüksége a városnak. A költségvetési korlátok mindig rövidebbek, mint a fantáziánk lenne, de a Nemzetközi Olimpiai Bizottság sem támogat már – nagyon helyesen – olyan beruházásokat, amelyek megerőszakolják a városokat, vagy amelyek túl nagy terhet raknak a közösségekre, hiszen ezáltal óriási politikai vitákat is kiváltanak” – húzta alá a főpolgármester. A fenntarthatósági irányelvet ő is támogatja, ilyen koncepció kidolgozásában lenne partner.

Ami pedig a részleteket illeti: nagy sportinfrastruktúra-bővítésre szerinte már nincs szükség Magyarországon, Budapesten az elmúlt években intenzív munka folyt e téren, ami így pozitív adottság, mert „már csak a várost kell fejlesztenünk”, hogy ugyanezen a szinten legyen az infrastruktúra egésze is.

Továbbá: nem csupán Budapestben kell szerinte gondolkodni, hanem egy „nagyjából 200 kilométeres körben”, ami még mindig közelséget jelent más olimpiákhoz képest, mivel két órán belül bármelyik olimpiai helyszín elérhető lenne. Szerinte

Szeged alkalmas lehet a kajak-kenu- és az evezős versenyek lebonyolítására,

a Felvidék (Szlovákia) vagy egyes ausztriai helyszínek is bevonhatók lennének a „kárpát-medencei elképzelésbe”.

„Nyilván ezt meg kell beszélni az ottani barátainkkal” – jegyezte meg Karácsony Gergely.

Az olimpián kívül

Persze az olimpia mellett, illetve azzal akár összefüggésben is vannak más témák is a kormány és a főváros között, ezek ráadásul sokkal sürgősebbek:

a Diákváros,

a HÉV-felújítás, valamint

a villamoshálózat bővítése.

„Kapunk egy nagyon jó múzsát a határidővel, hiszen ezeknek nyilván el kell készülniük az olimpiáig, de ez egyáltalán nem lehetetlen küldetés. És mivel a legtöbb beruházás nemcsak a budapesti, a magyar, hanem az európai uniós fejlesztési stratégiába is illeszkedik, ezért egy jelentős részét egyébként európai uniós forrásból is meg lehet csinálni. Nem mindent, de nagyon sok mindent” – folytatta.

Megérti, hogy most „ezer ügy feltorlódott a kormány asztalán”, és most épp nem a legsürgősebb az olimpia a fővárosnak sem, Budapesten ugyanis pénzügyi problémákat is „meg kell beszélni”. A következő európai olimpia szerinte így is lehet majd Budapesten. (Ismert: 2028-ban Los Angelesben, 2032-ben az ausztráliai Brisbane-ben lesz olimpia.) Arra, hogy a kormánnyal véglegesítsék a partnerséget, szerinte az év végéig volna idő.

Meggyőzni az embereket

De van még valami: meggyőzni a magyarokat, budapestieket és másokat.

„Biztos vagyok abban, hogy ha el tudjuk mondani a fenntartható koncepció részleteit, és azt, hogy nem az olimpiára szabjuk a várost, hanem fordítva, akkor nagy társadalmi támogatottsága lehet az ügynek, ami döntő tényező, mert az olimpiai mozgalom teljes joggal azokat a városokat veszi komolyan, akik komolyan veszik a lakosságukat is ezekben az ügyekben. Tehát azt remélem, hogy ha összeáll egy politikai egység pártokon, kormányzatokon, olimpiai mozgalmakon átívelő módon, akkor meg tudjuk győzni a budapestieket arról, hogy ez egy jó dolog.”

Szolidaritási adó, Fővárosi Közgyűlés Ami a szolidaritási adó kérdését illeti, Karácsony Gergely azt mondta, szakértői szinten már elindultak az egyeztetések. „Nagyjából heteink vannak arra, hogy megtaláljuk a közös megoldást” – fogalmazott a főpolgármester, aki ezzel együtt is bizakodó.



Elmondása alapján a Fővárosi Közgyűlésben is vannak, lesznek átalakulások, miután számos szereplő elhagyja azt, és az országos politikában folytatja. Ennek következtében Karácsony Gergely szerint kisebb politikai érdeklődés fogja övezni a Fővárosi Közgyűlés munkáját, hiszen a politika fő színterévé újra a parlament válik, a közgyűlés egy „politikai kirakat” jellegű közgyűlés helyett munkaközgyűléssé válik, elvégzendő feladat pedig lesz bőven, főleg akkor, ha megérkeznek az európai uniós források. „Tehát a személyek változnak, ami inkább változik, az maga az a helyzet, hogy a Tisza Párt, amely egyébként egy markáns képviselettel bír a közgyűlésben, a Magyarországért viselt kétharmados felelősséggel kormányozni fogja az országot, ezért azt remélem, hogy mi is el tudunk kezdeni egy olyan stabil, kiszámítható, és a nyilvános ütközések helyett a közös munkára fókuszáló munkát, amire ennek a városnak szüksége van” – nyilatkozta Karácsony Gergely.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.