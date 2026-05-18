ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.81
usd:
309.71
bux:
132046.37
2026. május 18. hétfő Alexandra, Erik
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivõ Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2024. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

Kreml: Zelenszkij a háború folytatására uszít

Infostart / MTI

A háború folytatására uszítás Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek az a kijelentése, miszerint Oroszország Fehéroroszország területéről támadhat Ukrajnára vagy valamelyik NATO-tagállamra – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak hétfőn Moszkvában.

Nem gondoljuk, hogy az efféle kijelentések kommentárt érdemelnének. Fehéroroszország a szövetségesünk, szövetségi államot alkotunk Fehéroroszországgal. De ez egy szuverén állam. Ezért az ilyen kijelentések nem jelentenek mást, mint a háború folytatására és a feszültség fokozására uszítást – mondta.

Azt mondta, hogy az ukrajnai békefolyamat egyelőre szünetel, de kifejezte reményét, az újraindulásával, valamint azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok folytatja közvetítői erőfeszítéseit.

A Moszkvát a Kijevre mért csapások miatt ért bírálatokra reagálva az mondta, hogy az orosz fegyveres erők kizárólag katonai vagy katonai jellegű célpontokat támadnak Ukrajnában, ezzel szemben az ukrán fegyveres erők továbbra is a békés orosz infrastruktúrára mérnek csapásokat.

Peszkov nagyon komolynak nevezte a Vlagyimir Putyin küszöbönálló pekingi látogatásával kapcsolatos orosz várakozásokat. Közölte, hogy az orosz küldöttség lesz az összes szakterületért felelős miniszterelnök-helyettes, számos miniszter, valamint a Kínában aktív állami és magánvállalatok vezetői.

A kapcsolatokat rendkívül sokrétűnek nevezte, amelyet mindkét fél „kiemelt, különleges stratégiai partnerségnek” nevez. Úgy vélekedett, hogy Putyin és Hszi Csin-ping kínai elnök bármely találkozója új lendületet ad az együttműködésnek.

Közölte azt is, hogy Oroszország folyamatos kapcsolatban áll az Egyesült Államok által olajblokád alá vont Kuba vezetésével.

Az ukrán elnök ugyanakkor az orosz fenyegetésre figyelmeztette Európát.

Szerinte Oroszország ballisztikus fegyverekre támaszkodik, hogy csapásokat mérjen emberekre, ezért Európában mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezzel szemben megbízható védelem álljon rendelkezésre – hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij hétfőn a Telegramon, az Ukrajna elleni éjszakai orosz légitámadásokra reagálva, amelyek során az államfő közlése szerint 524 csapásmérő drón mellett 22 különböző típusú rakétát vetettek be.

Kezdőlap    Külföld    Kreml: Zelenszkij a háború folytatására uszít

ukrajna

kreml

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új végrehajtói, felszámolói és közjegyzői rendszer jön – itt vannak a friss kormánydöntések
Cikkünk frissül

Új végrehajtói, felszámolói és közjegyzői rendszer jön – itt vannak a friss kormánydöntések
Államilag ellenőrzött végrehajtói rendszer, bírósági kontroll alá kerülő felszámolási eljárások, egyszerűbb és olcsóbb közjegyzői eljárások jöhetnek. Döntött a kormány azbeszt-ügyben, az atomerőmű ügyében, a kormányzati gépkocsikkal és az állami célokra használt honvédségi repülők használatával kapcsolatban is. Elhangzott: az előző kormány meghamisította az idei költségvetést, mert 286 milliárd forint maradt ki az NGM-nél a betervezett fizetendő tételek közül.
 

Gulyás Gergely: ilyenre 1990 óta nem volt példa

Republikon: teljesen felborult Orbán Viktor és Magyar Péter megítélése

Egy elhíresült mondattal reagált Magyar Péter Havasi Bertalan feljelentésére

Havasi Bertalan feljelentette Magyar Pétert

Nyílt levelet írt Magyar Péternek a Nobel-díjas Krausz Ferenc

Szlávik János elmondta, mit kell tudniuk a nyaralást tervezőknek a hantavírusról

Szlávik János elmondta, mit kell tudniuk a nyaralást tervezőknek a hantavírusról

Vizsgálják, hogy a múlt héten evakuált óceánjáró hajón terjedő hantavírus egy emberre ragályosabb változat-e – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője. Beszélt arról is, hogy van-e hantavírus járvány, és Dél-Amerikába biztonságos-e utazni.
 

Beigazolódott a legrosszabb: már a szomszédunkban van a hantavírus, és ez nem minden

Hantavírus: 30 országban 440 ember áll megfigyelés alatt

VIDEÓ
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.19. kedd, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bekövetkezett, amitől tartottak: történelmi csúcsra ugrott a bedőlő hitelek aránya, és a legrosszabb még hátravan az USA-ban

Bekövetkezett, amitől tartottak: történelmi csúcsra ugrott a bedőlő hitelek aránya, és a legrosszabb még hátravan az USA-ban

A Fitch Ratings adatai szerint az amerikai magánhitelpiacon a vállalati hitelfelvevők nemteljesítési aránya áprilisban tizenkét havi csúcsra emelkedett. A legtöbb nemteljesítő adós az egészségügyi szektorból került ki.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gigantikus meteor száguld a bolygónk irányába: csak a napokban fedezték fel a tudósok, irtó közel lesz a Földhöz

Gigantikus meteor száguld a bolygónk irányába: csak a napokban fedezték fel a tudósok, irtó közel lesz a Földhöz

Bár az égitest közeledését folyamatosan figyelik, a pontos mérete egyelőre ismeretlen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least 100 deaths reported in Ebola outbreak in DR Congo as six Americans exposed

At least 100 deaths reported in Ebola outbreak in DR Congo as six Americans exposed

One of the six Americans is experiencing symptoms, according to media reports. One province in Congo reports 390 cases.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 18. 18:22
Letették az 1,3 milliárd forintnyi óvadékot az ukrán elnöki iroda volt vezetőjéért
2026. május 18. 17:43
Ukrajnában elfogott szexuális bűnözőt adtak ki Magyarországnak – videó
×
×