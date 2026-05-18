Kreml: Zelenszkij a háború folytatására uszít

Nem gondoljuk, hogy az efféle kijelentések kommentárt érdemelnének. Fehéroroszország a szövetségesünk, szövetségi államot alkotunk Fehéroroszországgal. De ez egy szuverén állam. Ezért az ilyen kijelentések nem jelentenek mást, mint a háború folytatására és a feszültség fokozására uszítást – mondta.

Azt mondta, hogy az ukrajnai békefolyamat egyelőre szünetel, de kifejezte reményét, az újraindulásával, valamint azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok folytatja közvetítői erőfeszítéseit.

A Moszkvát a Kijevre mért csapások miatt ért bírálatokra reagálva az mondta, hogy az orosz fegyveres erők kizárólag katonai vagy katonai jellegű célpontokat támadnak Ukrajnában, ezzel szemben az ukrán fegyveres erők továbbra is a békés orosz infrastruktúrára mérnek csapásokat.

Peszkov nagyon komolynak nevezte a Vlagyimir Putyin küszöbönálló pekingi látogatásával kapcsolatos orosz várakozásokat. Közölte, hogy az orosz küldöttség lesz az összes szakterületért felelős miniszterelnök-helyettes, számos miniszter, valamint a Kínában aktív állami és magánvállalatok vezetői.

A kapcsolatokat rendkívül sokrétűnek nevezte, amelyet mindkét fél „kiemelt, különleges stratégiai partnerségnek” nevez. Úgy vélekedett, hogy Putyin és Hszi Csin-ping kínai elnök bármely találkozója új lendületet ad az együttműködésnek.

Közölte azt is, hogy Oroszország folyamatos kapcsolatban áll az Egyesült Államok által olajblokád alá vont Kuba vezetésével.

Az ukrán elnök ugyanakkor az orosz fenyegetésre figyelmeztette Európát.

Szerinte Oroszország ballisztikus fegyverekre támaszkodik, hogy csapásokat mérjen emberekre, ezért Európában mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezzel szemben megbízható védelem álljon rendelkezésre – hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij hétfőn a Telegramon, az Ukrajna elleni éjszakai orosz légitámadásokra reagálva, amelyek során az államfő közlése szerint 524 csapásmérő drón mellett 22 különböző típusú rakétát vetettek be.