2026. május 18. hétfő Alexandra, Erik
Magyar Péter kormányfő Sulyok Tamás államfői hivatalában.
Nyitókép: Magyar Péter / Facebook

„Sok mindenben hazudott” – Magyar Péter újra kiállt Sulyok Tamás államfő ellen

Infostart

„Magyarországnak viszont olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez és minden magyarhoz hű. A legszegényebbhez és a legelesettebbhez is.”

Magyar Péter kemény hangú választ adott Sulyok Tamás hétfőn megjelent Index-interjújára.

„Orbán Viktor báb köztársasági elnöke interjút adott a maffia propagandalapjának, amely lapról a bíróságok kimondták, hogy végig hazudott a kampányban a magyar embereknek. Sulyok Tamás a dicstelen két éves elnöki ciklusa alatt megbukott az emberi, jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is” – fogalmaz posztjában a kormányfő.

Szerinte az első percről nyilvánvaló, hogy Orbán Viktornak olyan köztársasági elnökre volt szüksége, akinek a fontossági sorrendjében első helyen a Fideszhez való lojalitás, az utolsó helyen pedig az alkotmányosság védelme és a nemzet egysége áll, ezért esett a választása Sulyok Tamásra.

„Magyarországnak viszont olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez és minden magyarhoz hű. A legszegényebbhez és a legelesettebbhez is. Olyan elnökre van szükség, aki segíti a nemzet újraegyesítését, és nem csak a saját menthetetlen bizonyítványát próbálja magyarázni. Olyan elnökre, aki nem megy szembe a magyar emberek akaratával és a rendszerváltással, hanem szolgálja a hazáját” – jegyezte le Magyar Péter.

Sulyok Tamás a kormányfő szerint sok mindenben hazudott, például

  • a köztársasági elnök feladatköréről,
  • az orbáni gyermekvédelemben megnyomorított gyermekek kapcsán és
  • a kettejük között lezajlott négyszemközti megbeszélések

kapcsán is.

„Az első találkozásunkkor nem utasította vissza a lemondására vonatkozó egyértelmű felszólításomat, hanem annyit jelzett, hogy megfontolja azt. A második találkozónkon pedig annyit kérdezett, hogy ha a lemondás mellett dönt, akkor megfelelő-e, ha az igazságügyi miniszterrel egyezteti annak részleteit.”

Magyar Péter szerint ezért nyilvánvaló, hogy az utolsó találkozásuk óta „megérkezett a maffiafőnöktől az ukáz, hogy maradnia kell”.

A kormányfő leszögezte, ezek után nincs miről egyeztetni.

„Ön (...) megpróbálta eltagadni, hogy a magyarok millió április 12-én a rendszerváltás mellett döntöttek, de ez nem változtat a valóságon. Ön annak a bukott rendszernek a bábja volt, amire a magyarok döntő többsége határozott nemet mondott, és amely aljas rendszert mára a magyarok háromnegyede elutasít.
Önt a magyarok a rendszerváltás és a működő, emberséges Magyarország akadályának tartják” – sorolta.

Megerősítette, május 31-ig „ad időt” Sulyok Tamásnak a lemondásra önként.

Ez nagyon kínos: hatalmas robbanással csapódott a földnek Amerika két E/A-18R Growler vadászgépe

Ez nagyon kínos: hatalmas robbanással csapódott a földnek Amerika két E/A-18R Growler vadászgépe

Idahóban tartott az amerikai haditengerészet légibemutatót, ezen egy kínos baleset borzolta a kedélyeket, két E/A-18G Growler semmisült meg az incidens során – közölte a The War Zone (TWZ).

Iszonyú árat fizetünk az olcsó tankolásért: évtizedekig nyöghetjük a rejtett költségeket, mindenkinek fájni fog

Iszonyú árat fizetünk az olcsó tankolásért: évtizedekig nyöghetjük a rejtett költségeket, mindenkinek fájni fog

A kormány egy trükkös megoldással, a stratégiai biztonsági tartalék felhasználásával tartja fenn az üzemanyagok hatósági árát.

Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

Trump warns 'clock is ticking' for Iran as peace progress stalls

Iranian media reports the US has not made concrete concessions in response to Tehran's latest proposals.

