2026. május 18. hétfő Alexandra, Erik
Műholdak a Föld körül keringve teszik lehetővé a globális telekommunikációt és a nagysebességű internet-hozzáférést.
Nyitókép: Getty Images

Felfoghatatlan, mennyit segítünk a kínai navigációs ipar fejlődésének

Infostart / MTI

Kína műholdas navigációs iparának össztermelési értéke 2025-ben elérte a 629 milliárd jüant (mintegy 28,7 ezermilliárd forint), ami 9,24 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest – olvasható a Kínai Műholdas Navigációs és Helymeghatározási Szolgáltatások Szövetsége (Global Navigation Satellite System and Location-Based Services Association of China) által hétfőn kiadott fehér könyvben.

A dokumentum szerint, 2025 végére csaknem 1,4 milliárd kínai okostelefon rendelkezett a kínai fejlesztésű Pejtou (BeiDou) műholdas navigációs rendszer helymeghatározási funkciójával, ami az országban használt mobiltelefonok mintegy 98 százalékát jelenti.

Emellett több mint 160 millió viselhető okoseszköz, valamint több mint 100 millió személygépkocsi használta a Pejtou navigációs és helymeghatározási szolgáltatásait.

A fehér könyv kitér arra is, hogy a rendszerhez kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat több mint 140 országba és régióba exportálták.

Kína 2000-ben indította el saját műholdas navigációs rendszerének fejlesztését, részben azzal a céllal, hogy csökkentse függőségét az amerikai GPS-rendszertől. A három szakaszban megvalósított Pejtou ma a világ negyedik globális műholdas navigációs rendszere az amerikai GPS, az orosz GLONASS és az Európai Unió Galileo rendszere mellett.

Súlyos jelzés az Abu-Dzabi atomerőmű elleni támadás

Az Egyesült Arab Emírségek “terrortámadásnak” minősítette a Barakah atomerőművet ért dróntámadást. A légvédelem két másik pilótanélküli gépet lelőtt, a becsapódott darab pedig nem okozott nagyobb kárt. Ennek ellenére súlyos eszkalációról van szó, amely az arab világ egyetlen atomerőművét érintette.
Hatalmas pofont kapott a világ leggazdagabb embere: kimondták a végső szót a gigaperben

Vége a kivételezésnek a fizetéseknél: mindent a feje tetejére állít egy új előírás, amire már most lépniük kell a hazai munkahelyeknek

At least 100 deaths reported in Ebola outbreak in DR Congo as six Americans exposed

