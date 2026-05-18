Felfoghatatlan, mennyit segítünk a kínai navigációs ipar fejlődésének

Kína műholdas navigációs iparának össztermelési értéke 2025-ben elérte a 629 milliárd jüant (mintegy 28,7 ezermilliárd forint), ami 9,24 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest – olvasható a Kínai Műholdas Navigációs és Helymeghatározási Szolgáltatások Szövetsége (Global Navigation Satellite System and Location-Based Services Association of China) által hétfőn kiadott fehér könyvben.

A dokumentum szerint, 2025 végére csaknem 1,4 milliárd kínai okostelefon rendelkezett a kínai fejlesztésű Pejtou (BeiDou) műholdas navigációs rendszer helymeghatározási funkciójával, ami az országban használt mobiltelefonok mintegy 98 százalékát jelenti.

Emellett több mint 160 millió viselhető okoseszköz, valamint több mint 100 millió személygépkocsi használta a Pejtou navigációs és helymeghatározási szolgáltatásait.

A fehér könyv kitér arra is, hogy a rendszerhez kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat több mint 140 országba és régióba exportálták.

Kína 2000-ben indította el saját műholdas navigációs rendszerének fejlesztését, részben azzal a céllal, hogy csökkentse függőségét az amerikai GPS-rendszertől. A három szakaszban megvalósított Pejtou ma a világ negyedik globális műholdas navigációs rendszere az amerikai GPS, az orosz GLONASS és az Európai Unió Galileo rendszere mellett.