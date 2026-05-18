Megújult, modernizált részleggel várja a betegeket a Semmelweis Egyetem stroke-centruma

Átadták a Semmelweis Egyetem Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika stroke-centrumának felújított szubintenzív részlegét hétfőn; a beruházás 100 millió forintos teljes költségét egyetemi forrásból biztosították.

Merkely Béla, az egyetem rektora azt mondta, a közép-magyarországi régió stroke-ellátásáért felelős centrum folyamatosan csúcsteljesítményre törekszik.

Mint mondta, az egyetem a világ élvonalába tartozik, a régió és az ország legjobb felsőoktatási intézménye, egyben legnagyobb betegellátója. Felidézte, hogy az idegsebészeti és neurointervenciós klinika két éve integrálódott az egyetemhez, ami új lehetőségeket nyitott meg.

A most átadott beruházás nemcsak az infrastruktúrát fejleszti, hanem a gyógyító munka hatékonyságát is érdemben javítja, ami a stroke-ellátás területén különösen fontos.

A pontos és gyors diagnózis, a jólszervezett betegút és a magas szintű ellátás életet menthet és jelentősen befolyásolja a betegek későbbi életminőségét – emelte ki.

Az évente itt végzett több mint ezer érmegnyitó kezelés európai összehasonlításban is rendkívüli. A részleg korszerűsítése, a terek újraszervezése és az ellátás optimalizálása is a magas ellátási színvonal további emelését jelenti - fűzte hozzá, megemlítve, hogy a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban és a kutatásban is.

Erőss Loránd klinikaigazgató arról beszélt, hogy az épületben jelentős fejlesztések történtek az egyetemhez csatlakozás óta; tetőmegújításra 350 millió forintot, a koponyabázis-sebészeti program elindítására 100 ezer eurót, a neuronavigációs rendszer bővítésére 250 millió forintot, az oktatási terek és az étterem megújítására 200 millió forintot kaptak az egyetemtől. Ezen kívül várhatóan nyár végére elkészül a gammakéscentrum, és kialakítás alatt van az úgynevezett fázis I. kutatóközpont. Úgy fogalmazott, hogy

reményeik szerint a következő években új egészségügyi reformok kezdődnek, azonban koncentrálni kell a humánerőforrás megtartására.

Nardai Sándor, a stroke-centrum vezető főorvosa arról beszélt, hogy a stroke-ellátásban egyfajta forradalom zajlott az elmúlt tíz évben, a mechanikus vérrögeltávolítással a legsúlyosabb stroke-betegek esélye megduplázódott az önálló életre.

A szubintenzív részlegre az elsődleges stroke-ellátás után kerülnek a betegek 24 órás megfigyelésre, állandó orvosi és szakasszisztensi felügyelet mellett. A keringés- és légzéstámogatásra szoruló betegek a részleg közvetlen közelében, egy külön helyiségben kapnak elhelyezést.

Nardai Sándor kiemelte, a stroke-ellátást nagyban segíti a mentőkkel létesített – január eleje óta elindított – videóreferálás-lehetőség, amelynek révén el tudják dönteni, hogy az adott betegnek milyen szintű ellátásra van szüksége. Ezzel lerövidíthető az agyi érkatasztrófa és az akut ellátás közötti úgynevezett időablak – emelte ki a szakorvos.