2026. május 16. szombat Botond, Mózes
Alice Weidel, a német Alternatíva Németországnak (AfD) párt társelnöke a CPAC (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) Hungary 2026 rendezvényen a MTK Sportparkban 2026. március 21-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Politikai „leolvadás” Németországban, az AfD viszont örülhet

Infostart / MTI

Még tovább olvadt a kancellár és a kormányzó pártszövetség támogatottsága, miközben az AfD erősödni tudott.

Az Alternatíva Németországnak (AfD) szélsőjobboldali német párt támogatottsága 29 százalékra emelkedett az INSA közvélemény-kutató intézetnek a Bild című lap vasárnapi kiadása számára készített – már előző nap közzétett – felmérése szerint, amely a párt eddigi legmagasabb országos népszerűségét jelenti.

Az arány egy százalékponttal magasabb az előző heti eredménynél. A kormányzó konzervatív pártszövetség, amelyhez Friedrich Merz kancellár is tartozik, egy százalékpontot veszített, és támogatottsága 22 százalékra csökkent, ami több mint négy éve a leggyengébb mutató. A szociáldemokraták szintén egy százalékpontot veszítettek, és ha vasárnap parlamenti választást tartanának, mindössze 12 százalékot szereznének.

A két hagyományos politikai tömb – a jobbközép és a balközép – együtt csupán 34 százalékot érne el, ami nem lenne elegendő a parlamenti többséghez.

A Zöldek enyhén erősödtek, és 14 százalékos támogatást értek el, ami két és fél éve a legjobb eredményük. A Baloldal egy százalékpontot veszített, és jelenleg 10 százalékon áll.

Más közvélemény-kutató intézetek nemrég az AfD támogatottságát 25-28 százalékosra, a konzervatívokét pedig 22-24 százalék közé mérték.

Az INSA felmérését május 11-15. között végezte el 1203 választópolgár megkérdezésével.

Tanács Zoltán is megszólalt Élvonal-ügyben, elmondta, mit tervez a minisztérium

A tudományt támogatni kell, de nem így – kezdte álláspontja kifejtését a tudományos és technológiai miniszter a Facebookon. Megindokolta, miért szüntetik meg az Élvonal Alapítvány 261,7 milliárd forintos szerződését, mit terveznek helyette, illetve hol tart a tudományt érintő átadás-átvételi folyamatban.
 

Körülbelül egy teljes évnyi csapadékmennyiség hiányzik a hazai rendszerből 2022 óta, és úgy fogunk ráfordulni az idei nyárra, hogy a talaj felső száz centiméteres rétegében alig van víz – mondta az InfoRádióban Budapest főtájépítésze. Több más téma mellett kitért a kaszálási tilalom értelmére és arra is, hogy nagy szükség lenne még több automata öntözőre, de nincs rá forrás.
 

Kormányalakítás: rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Orbán Viktorról

Orbán Viktor 38,8 millió forint végkielégítésre lenne jogosult a jelenlegi törvények alapján, de nem fogja ezt megkapni - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalását is kezdeményezi. Közben a miniszterelnök bejelentette, hogy lebontják a Karmelita kolostort 2021 óta az emberektől elzáró kordont, a hétvégén pedig megnyitják a nyilvánosság előtt a Karmelita palotát és a korábbi propagandaminisztérium épületét is.

Saját sírját áshatja meg a kontinens autóipara: ezzel a húzással végleg lemaradhatnak a keleti riválisok mögött

Az európai autógyártók lobbiszervezete a személygépkocsikra vonatkozó uniós szén-dioxid-kibocsátási szabályok enyhítését szorgalmazza.

Taiwan insists it is independent after Trump warning

Fresh from his summit in Beijing, the US president warned against a formal declaration of independence by the island.

