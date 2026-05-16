Politikai „leolvadás” Németországban, az AfD viszont örülhet

Az Alternatíva Németországnak (AfD) szélsőjobboldali német párt támogatottsága 29 százalékra emelkedett az INSA közvélemény-kutató intézetnek a Bild című lap vasárnapi kiadása számára készített – már előző nap közzétett – felmérése szerint, amely a párt eddigi legmagasabb országos népszerűségét jelenti.

Az arány egy százalékponttal magasabb az előző heti eredménynél. A kormányzó konzervatív pártszövetség, amelyhez Friedrich Merz kancellár is tartozik, egy százalékpontot veszített, és támogatottsága 22 százalékra csökkent, ami több mint négy éve a leggyengébb mutató. A szociáldemokraták szintén egy százalékpontot veszítettek, és ha vasárnap parlamenti választást tartanának, mindössze 12 százalékot szereznének.

A két hagyományos politikai tömb – a jobbközép és a balközép – együtt csupán 34 százalékot érne el, ami nem lenne elegendő a parlamenti többséghez.

A Zöldek enyhén erősödtek, és 14 százalékos támogatást értek el, ami két és fél éve a legjobb eredményük. A Baloldal egy százalékpontot veszített, és jelenleg 10 százalékon áll.

Más közvélemény-kutató intézetek nemrég az AfD támogatottságát 25-28 százalékosra, a konzervatívokét pedig 22-24 százalék közé mérték.

Az INSA felmérését május 11-15. között végezte el 1203 választópolgár megkérdezésével.

(A nyitóképen: Alice Weidel, a német ellenzéki Alternatíva Németországnak (AfD) párt társelnöke a CPAC Hungary 2026 rendezvényen a MTK Sportparkban 2026. március 21-én.)