2026. május 18. hétfő
Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés után tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2026. május 18-án. Mellette Magyar Éva (b) és Köböl Anita kormányszóvivõk.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Nyilvánosságra hozza a kormány a kegyelmi ügy egyes dokumentumait – a nap hírei

Infostart

Kedden nyilvánosságra hozza a kormány a kegyelmi ügy dossziéjának az igazságügyi minisztériumban levő részét. Az államfő szerint nincs olyan jogi vagy alkotmányos indok, amely megalapozná a lemondását, ezért továbbra is ellátja feladatát. A héten kezdődik a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata.

Kedden nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy dosszéjának az igazságügyi minisztériumban levő részét – jelentette be a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter felszólította a köztársasági elnököt, hogy a holnapig hozza nyilvánosságra a Sándor-palotában fellelhető dokumentumokat. A kormányfő hangsúlyozta: két éve az igazságügyi miniszter, Varga Judit nem javasolta, hogy K. Endre kegyelmet kapjon, Novák Katalin ennek ellenére döntött.

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy felülvizsgálja a költségvetést az új kormány. A miniszterelnök felkérte Kármán András pénzügyminisztert, hogy készítsen beszámolót a 2026-os költségvetés valós helyzetéről, valamint arról, hogy a jelenlegi gazdasági és fiskális környezet alapján mely területeken lehet szükség módosításokra a büdzsében. Elhangzott az is, hogy a kormány széles körű egyeztetést indít önkormányzati ügyekben de a szolidaritási adó befizetésére nem kapnak haladékot a helyhatóságok, a fizetési kötelezettséget teljesíteni kell.

Magyar Péter beszámolt arról is, hogy Budapesten tárgyal az Európai Bizottság munkacsoportja a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A miniszterelnök a kormányülés után azt mondta, a cél, hogy a jövő heti brüsszeli útján aláírhassa a politikai megállapodást, és ősszel megérkezhessen a pénz. Magyar Péter beszélt arról is, hogy az uniós védelmi hitelre benyújtott magyar igényt vizsgálja az új kormány.

A héten kezdődik a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata. Először a Moody’s vizsgálja Magyarországot: a cég május 22-re, péntekre tűzte ki a magyar besorolások első idei értékelési időpontját. A Standard & Poor’s május 29-én, a Fitch pedig június 5-én tűzi napirendre Magyarország értékelését.

Alacsonyabb kamattal indít új sorozatú lakossági állampapírokat az államadósság kezelő. A papírok futamideje változatlanul 5 év, kamatozása évi 6,5 százalékra mérséklődik az eddigi 7 százalékról. Az új sorozat péntektől vásárolható meg. A jelenlegi FixMÁP-sorozat csütörtökig érhető el.

Az államfő szerint nincs olyan jogi vagy alkotmányos indok, amely megalapozná a lemondását, ezért továbbra is ellátja feladatát. Sulyok Tamás az Indexnek adott interjúban hangsúlyozta, hogy esküje az egész politikai nemzethez köti, és feladatait a hatályos alkotmányos keretek között gyakorolja. Kijelentette, hogy a köztársasági elnöki hatáskörök újraértelmezése politikai kérdés, amely jogi változtatások nélkül nem érinti státuszát. Magyar Péter a miniszterelnök a közösségi oldalán úgy reagált, hogy Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez és minden magyarhoz hű, aki segíti a nemzet újraegyesítését, és szolgálja a hazáját.

Az Élvonal alapítvány teljes körű átvilágítását kérte a kormánytól Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz, amelyben azt hangsúlyozta, hogy az Élvonal nemzetközi mércével is egyedülálló tudományos és tehetséggondozó modell. A miniszterelnök pénteken bejelentette: a kormány felbontja az alapítvánnyal még az előző kabinet által kötött, 261,7 milliárd forintos támogatási szerződést, valamint visszakérik a már kifizetett 22 milliárd forintot.

Technikai szintű egyeztetést kezd a magyar és az ukrán kormány a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében - közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta: erről tájékoztatta az Európai Tanács elnökét is. Közben az ukrán külügyminiszter közösségi oldalán azt írta: az ukrán kormány kész együttműködni Magyarország új kormányával valamennyi kérdésben, köztük a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsák a bizalmat és a jószomszédi kapcsolatokat.

Még az idén módosítaná a honvédelmi törvényt a katonák védelmében a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulusz közösségi oldalán közzétett videóban méltatlannak nevezte, hogy indoklás nélkül lehessen eltávolítani a rendszerből egy katonát, aki a hazájára tette fel az életét. Közölte, hogy a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét.

Az egészségügyi miniszter szerint nincs közvetlen járványügyi fenyegetés Magyarországon a hantavírus miatt, és hazai fertőzöttet sem azonosítottak. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta: a vírus többnyire nem terjed emberről emberre, a fertőzés főként rágcsálóeredetű. Kiemelte: Magyarországon ritkák az esetek, évente maximum 16 fertőzést regisztráltak az elmúlt évekbe.

A civil egészségügyi szervezetek támogatási rendszerének felülvizsgálatát kéri az új kormánytól a Betegszervezetek Magyarországi Szövetsége. A szervezet szerint a jelenlegi finanszírozási aránytalanságok miatt több száz betegközösség működése is veszélybe kerülhet, miközben egyes állami alapítványok jelentős, milliárdos támogatásban részesülnek. A BEMOSZ azt javasolja, hogy a források egy részét közvetlenül a betegcsoportok és civil szervezetek megerősítésére fordítsák.

Hivatali visszaélés miatt feljelentette a miniszterelnököt Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára. Szerinte Magyar Péter szombaton hivatali helyzetével visszaélve arra adott utasítást, hogy a Készenléti Rendőrség vezesse ki őt a Dísz téri minisztériumi hivatali épületből, ahol a helyettes államtitkári irodája is található. Magyar Péter úgy reagált, hogy a kormány a reménytelen helyzetben lévő maffiatagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik.

Euró klubtagság nélkül: Andorra, Monaco, San Marino, Vatikán, Koszovó és Montenegró eurótörténete

Az euróövezetbe elvileg szigorú felvételi vizsgán át vezet az út. Az infláció, a hiány, az államadósság, az árfolyam-stabilitás mind rendben kell, hogy legyen. Mégis vannak olyan államok, amelyek eurót használnak anélkül, hogy ezeket az elvárásokat kipipálták volna. Andorra, Monaco, San Marino és Vatikán szerződéssel kapott különleges státuszt, Koszovó és Montenegró viszont válsághelyzetben, egyoldalúan vezette be az eurót. Ugyanaz a pénz forog náluk, mint mondjuk Németországban, de egészen más történet áll a pénzük mögött.
Új végrehajtói, felszámolói és közjegyzői rendszer jön – itt vannak a friss kormánydöntések

Államilag ellenőrzött végrehajtói rendszer, bírósági kontroll alá kerülő felszámolási eljárások, egyszerűbb és olcsóbb közjegyzői eljárások jöhetnek. Döntött a kormány azbeszt-ügyben, az atomerőmű ügyében, a kormányzati gépkocsikkal és az állami célokra használt honvédségi repülők használatával kapcsolatban is. Elhangzott: az előző kormány meghamisította az idei költségvetést, mert 286 milliárd forint maradt ki az NGM-nél a betervezett fizetendő tételek közül.
 

Több döntést hozott az új kormány a hétfői ülésén, Sulyok Tamás nem akar lemondani

Zajlik a hatalomátvétel: a napokban történik meg az új minisztériumok apparátusának felállítása, egyre több államtitkári név ismert. Hétfőre Magyar Péter ismét kormányülés összehívását lengette be, így várhatóan több fontos bejelentésre számíthatunk a kabinettől. Orbán Anita arról adott hírt, hogy tárgyalások kezdődnek a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezésére Ukrajnával. Sulyok Tamás köztársasági elnök egy interjúban arról beszélt, hogy nem tervez lemondani a tisztségéről, mire Magyar Péter újra távozásra szólította fel. Balásy Gyula két, az államnak felajánlott kommunikációs cégéről kiderült, hogy végrehajtás indult ellenük, Varga Mihály pedig kijelentette, hogy a jegybank partner lesz a kormánnyal az euró bevezetésében. A fejleményekről folyamatosan tudósítunk.

Elképesztő bizniszt kezdett a Trump-család: hihetetlen, mit sóznak a rajongókra vagyonokért

Hosszú hónapok csúszása után állítólag ezen a héten megkezdődik a Trump-telefonok kiszállítása.

Trump says he called off new Iran attack at request of Gulf states

The US president says he is holding off on a US attack planned for Tuesday as "serious negotiations are now taking place".

