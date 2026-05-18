Nyilvánosságra hozza a kormány a kegyelmi ügy egyes dokumentumait – a nap hírei

Kedden nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy dosszéjának az igazságügyi minisztériumban levő részét – jelentette be a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter felszólította a köztársasági elnököt, hogy a holnapig hozza nyilvánosságra a Sándor-palotában fellelhető dokumentumokat. A kormányfő hangsúlyozta: két éve az igazságügyi miniszter, Varga Judit nem javasolta, hogy K. Endre kegyelmet kapjon, Novák Katalin ennek ellenére döntött.

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy felülvizsgálja a költségvetést az új kormány. A miniszterelnök felkérte Kármán András pénzügyminisztert, hogy készítsen beszámolót a 2026-os költségvetés valós helyzetéről, valamint arról, hogy a jelenlegi gazdasági és fiskális környezet alapján mely területeken lehet szükség módosításokra a büdzsében. Elhangzott az is, hogy a kormány széles körű egyeztetést indít önkormányzati ügyekben de a szolidaritási adó befizetésére nem kapnak haladékot a helyhatóságok, a fizetési kötelezettséget teljesíteni kell.

Magyar Péter beszámolt arról is, hogy Budapesten tárgyal az Európai Bizottság munkacsoportja a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A miniszterelnök a kormányülés után azt mondta, a cél, hogy a jövő heti brüsszeli útján aláírhassa a politikai megállapodást, és ősszel megérkezhessen a pénz. Magyar Péter beszélt arról is, hogy az uniós védelmi hitelre benyújtott magyar igényt vizsgálja az új kormány.

A héten kezdődik a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata. Először a Moody’s vizsgálja Magyarországot: a cég május 22-re, péntekre tűzte ki a magyar besorolások első idei értékelési időpontját. A Standard & Poor’s május 29-én, a Fitch pedig június 5-én tűzi napirendre Magyarország értékelését.

Alacsonyabb kamattal indít új sorozatú lakossági állampapírokat az államadósság kezelő. A papírok futamideje változatlanul 5 év, kamatozása évi 6,5 százalékra mérséklődik az eddigi 7 százalékról. Az új sorozat péntektől vásárolható meg. A jelenlegi FixMÁP-sorozat csütörtökig érhető el.

Az államfő szerint nincs olyan jogi vagy alkotmányos indok, amely megalapozná a lemondását, ezért továbbra is ellátja feladatát. Sulyok Tamás az Indexnek adott interjúban hangsúlyozta, hogy esküje az egész politikai nemzethez köti, és feladatait a hatályos alkotmányos keretek között gyakorolja. Kijelentette, hogy a köztársasági elnöki hatáskörök újraértelmezése politikai kérdés, amely jogi változtatások nélkül nem érinti státuszát. Magyar Péter a miniszterelnök a közösségi oldalán úgy reagált, hogy Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez és minden magyarhoz hű, aki segíti a nemzet újraegyesítését, és szolgálja a hazáját.

Az Élvonal alapítvány teljes körű átvilágítását kérte a kormánytól Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz, amelyben azt hangsúlyozta, hogy az Élvonal nemzetközi mércével is egyedülálló tudományos és tehetséggondozó modell. A miniszterelnök pénteken bejelentette: a kormány felbontja az alapítvánnyal még az előző kabinet által kötött, 261,7 milliárd forintos támogatási szerződést, valamint visszakérik a már kifizetett 22 milliárd forintot.

Technikai szintű egyeztetést kezd a magyar és az ukrán kormány a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében - közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta: erről tájékoztatta az Európai Tanács elnökét is. Közben az ukrán külügyminiszter közösségi oldalán azt írta: az ukrán kormány kész együttműködni Magyarország új kormányával valamennyi kérdésben, köztük a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsák a bizalmat és a jószomszédi kapcsolatokat.

Még az idén módosítaná a honvédelmi törvényt a katonák védelmében a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulusz közösségi oldalán közzétett videóban méltatlannak nevezte, hogy indoklás nélkül lehessen eltávolítani a rendszerből egy katonát, aki a hazájára tette fel az életét. Közölte, hogy a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét.

Az egészségügyi miniszter szerint nincs közvetlen járványügyi fenyegetés Magyarországon a hantavírus miatt, és hazai fertőzöttet sem azonosítottak. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta: a vírus többnyire nem terjed emberről emberre, a fertőzés főként rágcsálóeredetű. Kiemelte: Magyarországon ritkák az esetek, évente maximum 16 fertőzést regisztráltak az elmúlt évekbe.

A civil egészségügyi szervezetek támogatási rendszerének felülvizsgálatát kéri az új kormánytól a Betegszervezetek Magyarországi Szövetsége. A szervezet szerint a jelenlegi finanszírozási aránytalanságok miatt több száz betegközösség működése is veszélybe kerülhet, miközben egyes állami alapítványok jelentős, milliárdos támogatásban részesülnek. A BEMOSZ azt javasolja, hogy a források egy részét közvetlenül a betegcsoportok és civil szervezetek megerősítésére fordítsák.

Hivatali visszaélés miatt feljelentette a miniszterelnököt Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára. Szerinte Magyar Péter szombaton hivatali helyzetével visszaélve arra adott utasítást, hogy a Készenléti Rendőrség vezesse ki őt a Dísz téri minisztériumi hivatali épületből, ahol a helyettes államtitkári irodája is található. Magyar Péter úgy reagált, hogy a kormány a reménytelen helyzetben lévő maffiatagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik.