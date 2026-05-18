Mostantól árgus szemekkel figyeli a fogyasztóvédelem az aeroszolokat

Piacfelügyeleti és népegészségügyi közös vizsgálat indul az aeroszol termékek átfogó ellenőrzésére – közölte hétfőn a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A vizsgálat során értékelik, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó spray-k és autóápolási aeroszolok állnak.

A piacfelügyeleti hatóság elsődlegesen a gyártó, illetve a forgalomba hozó telephelyén ellenőrzi egyebek mellett a termékek forgalomba hozatalát megelőző vizsgálatok elvégzését igazoló műszaki dokumentációt.

Kiemelten figyelnek a palackok nyomásállósági, tűzveszélyességi és végső ellenőrzési vizsgálataira, továbbá a termékek címkézésére, veszélyességi besorolására és a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó előírásokra

– közölték. A NKFH kiemelte: a korábbi években nem volt hasonló formában ilyen vizsgálat, és az ellenőrzés egyedülálló abban is, hogy komplex módon, több hatósági szakterület, a piacfelügyeleti és a népegészségügyi együttműködésével valósul meg egy helyen, egy időben.

A vizsgálat a fogyasztói használatra gyártott aeroszolokra terjed ki, amelyek esetében a nem megfelelő gyártási gyakorlat súlyos, akár maradandó sérülést okozó kockázatokat hordozhat. Az aeroszolos termékekben uralkodó magas nyomás és a gyakran tűzveszélyes hajtógázok miatt egy esetleges szerkezeti hiba a palack szétrepedéséhez, robbanáshoz, égési sérülésekhez vagy egyéb súlyos egészségkárosodáshoz vezethet.

A vizsgálat során feltárt hiányosságok esetén a kormányhivatalok haladéktalanul megteszik a szükséges intézkedéseket, például a nem megfelelő termékeket kivonják a forgalomból vagy visszahívják.

Az aeroszol termékek biztonságos működéséről a forgalomba hozatalért felelősnek kötelessége gondoskodni, de a biztonságos használatért a fogyasztók is tehetnek, ha a címkén feltüntetett figyelmeztető, óvintézkedésre vonatkozó feliratokat betartják.