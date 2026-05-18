2026. május 18. hétfő Alexandra, Erik
Magyarország Kormánya facebook oldalán közzétett képen az Oszadbank ukrán állami tulajdonú bank alkalmazottaitól lefoglalt készpénz és aranyrudak 2026. március 6-án. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ezen a napon jelentette be, hogy pénzmosás bûncselekmény gyanújával büntetõeljárást folytat hét ukrán állampolgár ellen. A héten elõállított személyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak.
Törölték az ukrán „aranykonvoj” jogi következményeit

Először a pénzt adták vissza, most a kiutasítást szüntették meg.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság hétfőn visszavonta az ukrán „aranykonvoj” hétfős legénységével szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat – közölte a pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda vezetője a Facebookon.

Horváth Lóránt közölte: a hatóság indokolása szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt.

Emlékeztetett: a hatóság kiutasító döntéseit a Fővárosi Törvényszék előtt támadták meg, a közigazgatási perek jelenleg zajlanak.

Először a pénzt adták vissza, most a kiutasítást szüntették meg – írta az ügyvéd.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök május 6-án jelentette be, hogy Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és azaranyat, amely az Oscsadbank ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezi, és amelyet a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, amikor a szállítmány Ausztria felől Ukrajnába tartva keresztül haladt Magyarországon. Az adóhivatal korábbi közleménye szerint a pénzszállító járművekben 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt.

Szakértő: lesznek jelei annak, hogy szétesik a brit kormány

Szakértő: lesznek jelei annak, hogy szétesik a brit kormány
Egyelőre Keir Starmer mögött támogatás van a kormányon belül, és úgy tűnik, túl sok a fellépni látszó ellenjelölt ahhoz, hogy sikeres legyen egy kormányfőváltási kísérlet. De a helyzet napról napra változhat Gálik Zoltán külpolitikai szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem docense szerint, Wes Streeting emblematikus egészségügyi miniszter kiszállása is egy ilyen jel lehet.
Sulyok Tamás: célkeresztbe kerültem, de nem csupán én, az államfői intézmény is

Sulyok Tamás: célkeresztbe kerültem, de nem csupán én, az államfői intézmény is

Még a látszatát is kerülni kell a nem jogállami megoldásoknak Sulyok Tamás államfő szerint, akivel interjú jelent meg. „Teljesen világossá vált számomra, hogy komoly politikai igény jelent meg a köztársasági elnöki alkotmányos funkciójának újraértelmezésére.”
 

„Sok mindenben hazudott” – Magyar Péter újra kiállt Sulyok Tamás államfő ellen

Nyílt levelet írt Magyar Péternek a Nobel-díjas Krausz Ferenc

Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
Folytatódnak a pusztító csapások, ismét egymást lőtte drónokkal Ukrajna és Oroszország – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Folytatódnak a pusztító csapások, ismét egymást lőtte drónokkal Ukrajna és Oroszország – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Az előbb Kijevet, majd Moszkvát ért nagyszabású dróntámadások után kisebb intenzitással folytatódott a drónháború a két fél között. Oroszország hétfőre virradó éjjel drónokkal és rakétákkal támadta Odessza és Dnyipro városokat, összesen tizenketten sérültek meg. Ukrajna az Azovi-tenger partján található Taganrog városát, illetve a Rosztovi terület másik két járását támadta. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Hetekig észrevétlenül szedte áldozatait a kegyetlen vírus: nemzetközi veszélyhelyzetet hirdettek

Hetekig észrevétlenül szedte áldozatait a kegyetlen vírus: nemzetközi veszélyhelyzetet hirdettek

A Kongói Demokratikus Köztársaságban hetek óta terjedő ebolajárvány miatt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi horderejű közegészségügyi szükséghelyzetet hirdetett.

WHO gives update on hantavirus and Ebola after outbreaks

WHO gives update on hantavirus and Ebola after outbreaks

World Health Organization (WHO) chief Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus is due to speak shortly. The health agency has declared an Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo an international emergency, while 11 cruise ship passengers have confirmed cases of hantavirus.

2026. május 18. 15:12
Szolnok nem akar elektrolitgyárat, Magyar Péterhez fordul
2026. május 18. 14:01
Erős honvédelmi törvényt ígér Ruszin-Szendi Romulusz
