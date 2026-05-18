Törölték az ukrán „aranykonvoj” jogi következményeit

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság hétfőn visszavonta az ukrán „aranykonvoj” hétfős legénységével szemben elrendelt kiutasítást, valamint a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat – közölte a pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda vezetője a Facebookon.

Horváth Lóránt közölte: a hatóság indokolása szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt.

Emlékeztetett: a hatóság kiutasító döntéseit a Fővárosi Törvényszék előtt támadták meg, a közigazgatási perek jelenleg zajlanak.

Először a pénzt adták vissza, most a kiutasítást szüntették meg – írta az ügyvéd.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök május 6-án jelentette be, hogy Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és azaranyat, amely az Oscsadbank ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezi, és amelyet a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, amikor a szállítmány Ausztria felől Ukrajnába tartva keresztül haladt Magyarországon. Az adóhivatal korábbi közleménye szerint a pénzszállító járművekben 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt.