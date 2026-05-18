2026. május 18. hétfő Alexandra, Erik
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó munkatársainak, miután tárgyalt Giorgia Meloni olasz kormányfővel Brüsszelben 2024. június 17-én. Mellette Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Egy elhíresült mondattal reagált Magyar Péter Havasi Bertalan feljelentésére

Folytatódott a feszült és pikírt üzenetváltás Orbán Viktor egykori sajtófőnöke, a helyettes államtitkári pozíciójából a hétvégén felmentett Havasi Bertalan, illetve Magyar Péter miniszterelnök között.

Az ügy a múlt hét végén fajult el, miután Havasi Bertalan pénteken közölte, megdolgozott azért a végkielégítésért, amire a miniszterelnök korábban azt mondta, többek között a miniszterek és a miniszterelnök sem fogják megkapni. Magyar Péter egy sajtócsoport élén szombaton a Miniszterelnöki Kabinetirodának otthont adó épület tetőteraszán találkozott össze Orbán Viktor volt sajtófőnökével, az élőben közvetítés tanúsága szerint keményen odamondogattak egymásnak.

Ennek egy pontján a miniszterelnök arra tett javaslatot, hogy Havasit a Készenléti Rendőrség vezesse ki a Dísz téri minisztériumi hivatali épületből, ahol a helyettes államtitkári irodája is található. Havasi szerint Magyar Péter hivatali helyzetével visszaélve arra adott „törvénytelen utasítást”, ezért feljelentést tett.

A miniszterelnök Facebook-oldala által a Telex cikke alatt elhelyezett kommentben reagált, közölve, hogy „a kormány a reménytelen helyzetben lévő maffiatagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik”. Válaszával Havasi Bertalan elhíresült 2024. februári megszólalására utalt. Havasi akkor még Orbán Viktor sajtófőnökeként reagált Magyar Péter kiugrására és a Partizán stúdiójában megfogalmazott erős állításaira. „Reménytelen helyzetben lévő emberek kétségbeesett próbálkozásával a kormány nem foglalkozik” – írta akkor Havasi, akinek sajtófőnökként bevett fordulata volt ez. Amikor Simicska Lajos egy 2017-es interjúban hazaárulónak nevezte Orbán Viktort, a sajtófőnök válasza részben ez volt: „A miniszterelnök az ország és a magyar emberek számára fontos kérdésekkel foglalkozik. Egy reménytelen helyzetben lévő ember kétségbeesett nyilatkozatait, aki 2015 februárjában és azóta többször is nyomdafestéket nem tűrő szavakkal beszélt Magyarország miniszterelnökéről, nem kívánjuk kommentálni.”

A tetőteraszos találkozás után egyébként Havasi Bertalant felmentették, a határozat még szombaton megjelent a Magyar Közlönyben. Ennek megfogalmazásából is vita lett, ismét a közösségi médiában és a sajtóban üzentek egymásnak a felek.

Vizsgálják, hogy a múlt héten evakuált óceánjáró hajón terjedő hantavírus egy emberre ragályosabb változat-e – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője. Beszélt arról is, hogy van-e hantavírus járvány, és Dél-Amerikába biztonságos-e utazni.
 

