Egy elhíresült mondattal reagált Magyar Péter Havasi Bertalan feljelentésére

Az ügy a múlt hét végén fajult el, miután Havasi Bertalan pénteken közölte, megdolgozott azért a végkielégítésért, amire a miniszterelnök korábban azt mondta, többek között a miniszterek és a miniszterelnök sem fogják megkapni. Magyar Péter egy sajtócsoport élén szombaton a Miniszterelnöki Kabinetirodának otthont adó épület tetőteraszán találkozott össze Orbán Viktor volt sajtófőnökével, az élőben közvetítés tanúsága szerint keményen odamondogattak egymásnak.

Ennek egy pontján a miniszterelnök arra tett javaslatot, hogy Havasit a Készenléti Rendőrség vezesse ki a Dísz téri minisztériumi hivatali épületből, ahol a helyettes államtitkári irodája is található. Havasi szerint Magyar Péter hivatali helyzetével visszaélve arra adott „törvénytelen utasítást”, ezért feljelentést tett.

A miniszterelnök Facebook-oldala által a Telex cikke alatt elhelyezett kommentben reagált, közölve, hogy „a kormány a reménytelen helyzetben lévő maffiatagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik”. Válaszával Havasi Bertalan elhíresült 2024. februári megszólalására utalt. Havasi akkor még Orbán Viktor sajtófőnökeként reagált Magyar Péter kiugrására és a Partizán stúdiójában megfogalmazott erős állításaira. „Reménytelen helyzetben lévő emberek kétségbeesett próbálkozásával a kormány nem foglalkozik” – írta akkor Havasi, akinek sajtófőnökként bevett fordulata volt ez. Amikor Simicska Lajos egy 2017-es interjúban hazaárulónak nevezte Orbán Viktort, a sajtófőnök válasza részben ez volt: „A miniszterelnök az ország és a magyar emberek számára fontos kérdésekkel foglalkozik. Egy reménytelen helyzetben lévő ember kétségbeesett nyilatkozatait, aki 2015 februárjában és azóta többször is nyomdafestéket nem tűrő szavakkal beszélt Magyarország miniszterelnökéről, nem kívánjuk kommentálni.”

A tetőteraszos találkozás után egyébként Havasi Bertalant felmentették, a határozat még szombaton megjelent a Magyar Közlönyben. Ennek megfogalmazásából is vita lett, ismét a közösségi médiában és a sajtóban üzentek egymásnak a felek.