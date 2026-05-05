Gáztüzelésű erőművet ad a német állam Ukrajnának, az AfD tiltakozik

Ukrajnának adnak egy olyan gáztüzelésű erőművet, ami ott épült, ahol a jelenleg használaton kívüli Északi Áramlat 1 földgázvezeték csatlakozik a német gázszállító hálózathoz – írja a vg.hu.

A berlini Sefe Securing Energy for Europe GmbH közölte: az erőmű működése veszteségessé vált a Balti-tengeren keresztüli orosz gázszállítások leállításával. A Lubminban található erőmű kapacitása korábban 84 megawatt volt, és kizárólag az orosz földgáz német gázvezeték-hálózatba történő betáplálásához szükséges technológiai hő biztosítására szolgált. Mivel nem jelentkezett vevő, a működés 2023-ban leállt.

A berlini Sefe megerősítette, hogy

humanitárius segély keretében adják át az erőművet Ukrajnának, ami az indoklás szerint hozzájárul Ukrajna energiainfrastruktúrájának fenntartásához.

Az Alternatíva Németországért (AfD) nevű német párt azonban bírálta az intézkedést, ugyanis szerintük „egy teljes mértékben működőképes hő- és villamosenergia-termelő erőművet fognak lebontani és Ukrajnának adni”. Az Afd szerint új gáztüzelésű erőművet kellene építeni Lubminban. A párt úgy véli, az erőműnek Németország energiabiztonságát kellett volna ellátnia.