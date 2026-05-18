Infostart.hu
2026. május 18. hétfő Alexandra, Erik
Három darab krumpli.
Nyitókép: Pixabay

Krumplitelefonok repültek a Budapesti Fegyház és Börtön területére – ezt lehet tudni az esetről

Infostart / MTI

Krumpliba rejtett mobiltelefonokra bukkant egy őr a Budapesti Fegyház és Börtön területén – közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP).

Az egyik foglalkoztatási felügyelő biztonsági ellenőrzés során bukkant a „Gyűjtő” udvarán heverő csomagokra május 15-én és május 17-én. A gondosan összekötözött burgonyákat feltételezhetően a kerítésen át dobták be a börtönbe. A krumplikból tíz darab kis méretű, SIM-kártyát nem tartalmazó mobiltelefon került elő – írták.

A hozzátartozók folyamatosan újabb és újabb trükkökkel próbálnak tiltott tárgyakat – jellemzően mobiltelefonokat – bejuttatni a börtönökbe. Idén 167 esetben találtak nem engedélyezett telekommunikációs eszközt a büntetés-végrehajtási intézetekben – közölte BvOP.

A szigorú biztonsági intézkedéseknek, a modern technikai felszereltségnek és a hatékony felderítési munkafolyamatoknak köszönhetően az elmúlt évek alatt erőteljesen visszaszorultak az intézményekben a tiltott tárgyak, 2021-hez képest a tiltott mobiltelefonok száma több mint 35 százalékkal csökkent.

A büntetés-végrehajtási szervezet következetesen és szigorúan lép fel minden olyan esetben, amikor az intézetekben illegális dolgokat talál. A Budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka a mobiltelefonokat tartalmazó burgonyák esetében is szabálysértési feljelentést tett ismeretlen tettes ellen – írták.

Szlávik János elmondta, mit kell tudniuk a nyaralást tervezőknek a hantavírusról

Vizsgálják, hogy a múlt héten evakuált óceánjáró hajón terjedő hantavírus egy emberre ragályosabb változat-e – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője. Beszélt arról is, hogy van-e hantavírus járvány, és Dél-Amerikába biztonságos-e utazni.
 

Hantavírus: 30 országban 440 ember áll megfigyelés alatt

Beigazolódott a legrosszabb: már a szomszédunkban van a hantavírus, és ez nem minden

Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
Véget ért a Tisza-kormány második ülése, melyet követően sajtótájekoztatót tartanak. Az eseményről élőben tudósítunk a helyszínről.

Az utolsó hiányzó darabbal a gyűjtemény ma már több ezer fontot érhet, ám a tulajdonos hallani sem akar az eladásáról.

The World Health Organization chief is due to speak shortly after it declared an Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo an international emergency.

