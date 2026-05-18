Így rendezi sorait Vitézy Dávid távozása után a Podmaniczky Mozgalom

Ismert, és most Vitézy Dávid friss YouTube-videójából is egyértelművé vált, a pályafutását közlekedés- és beruházásügyi miniszterként folytató politikus fővárosi közgyűlési frakcióját át kellett alakítani.

Megüresedő fővárosi képviselői mandátumát Hutiray Borbála kapja meg, a mozgalom frakciójának vezetését pedig Gál József veszi a vállára.

Hogy szakbizottsági elnök feladatait ki veszi át, arról nem szól a poszt, de arra Vitézy Dávid podmaniczkys utódja ígéretet tett, hogy a frakció továbbra is szívén viseli Budapest sorsát, nem a politikusok, pártok érdekeit fogja nézni, a főváros és a kormány viszonyát új alapokra igyekeznek helyezni.